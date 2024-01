Winterwetter in Norddeutschland: Sonnig und kalt Stand: 07.01.2024 21:09 Uhr Einige Zentimeter Neuschnee und dazu in vielen Teilen Norddeutschlands auch sonnige Abschnitte: Der Winter hat den Norden seit dem vergangenen Wochenende wieder voll im Griff. Auf den Straßen kann es deshalb weiterhin glatt sein.

Nach gebietsweise mehreren Zentimetern Neuschnee am Wochenende muss kann es in der Nacht zum Montag laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in einem breiten Streifen zwischen Hamburg und Lübeck weitere Schneeschauer geben.

Zum Start der neuen Woche müssen Autofahrer sowie auch Fahrradfahrer und Fußgänger mit Eis und Glätte über den Straßen und Gehwegen rechnen. Sonne und Wolken sollen sich weiter abwechseln und es könnte noch einmal ein wenig kälter werden. Auf den Nordsee-Inseln werden am Montag Temperaturen von bis zu null Grad erreicht. Im Rest von Niedersachsen und Bremen liegen die Werte zwischen minus einem und minus vier Grad. Nachts kühlt es sich im Osten auf bis zu minus elf Grad ab. "Diese winterliche Lage in Norddeutschland wird ziemlich Bestand haben, mindestens bis Dienstag, möglicherweise die ganze Woche", sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Bis zum Dienstag klart der Himmel noch weiter auf, sodass die Temperaturen bereits Montagnacht im Binnenland noch auf minus zehn Grad sinken werden. Am Dienstag bleibt es im Norden bewölkt, sonst meist sonnig bei Temperaturen zwischen null und minus fünf Grad. Im Nordharz kann es auch kälter werden. Nachts klart es überall auf, bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus zwölf Grad.

Zwei Tote bei Glätteunfallen in Niedersachsen

Das winterliche Wetter im Norden hat auf den Straßen zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Schneverdingen ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Mittag ein Auto in Höhe der Ausfahrt Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) in Fahrtrichtung Hannover verunglückt. Ein zweiter Wagen hielt hinter dem Unfallfahrzeug auf dem Standstreifen. Ein drittes Auto sei "vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse" ins Schleudern geraten und in den Wagen der Ersthelfer geprallt, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Ein Ersthelfer wurde tödlich verletzt. Ein Helikopter transportierte die schwer verletzte Ersthelferin nach Hamburg ins UKE.

In Stadtland im Landkreis Wesermarsch kam ein 18 Jahre alter Mann am Samstagabend bei einem glättebedingten Verkehrsunfall ums Leben. Ein 19 Jahre alter Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Wagen bei glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geschleudert. Ein entgegenkommender Linienbus traf das Auto in der rechten Fahrzeugseite, wo der 18-jährige Beifahrer saß. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Wagen schleuderte daraufhin in einen Graben. Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock.

Unfälle auch in Schleswig-Holstein

Auch auf den Straßen in Schleswig-Holstein hat es in der Nacht zu Sonntag erneut einige Glätteunfälle gegeben. Insgesamt wurden laut Polizei sechs Menschen bei drei Zusammenstößen leicht verletzt, unter ihnen ein Kind. Während die Polizei im Norden und in der Mitte des Landes gar keine Glätteunfälle registrierte, wurden im Westen um Elmshorn gleich 23 gemeldet. Im Süden rund um Lübeck waren es zehn Unfälle. So fuhr am späten Samstag ein Auto auf der Autobahn 1 bei Reinfeld einem vorausfahrenden Wagen auf. Ein Kind wurde daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch bei Barsbüttel wurden zwei Menschen durch den Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge verletzt und laut Polizei in ein Krankenhaus transportiert.

Schnee und Eis auf Hamburgs Straßen

Der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung war wieder mit mehr als 700 Mitarbeitern im Einsatz. Seit ein Uhr in der Nacht streuten sie mit 280 Fahrzeugen wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken und ausgewählte Radwege, wie NDR 90,3 berichtete. Zudem wurden Gehwege und Zebrastreifen freigeräumt.

Deutlich ruhigere Lagen auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern blieben witterungsbedingte Unfälle am Sonntag bisher aus. "Grundsätzlich haben sich die Fahrer drauf eingestellt, dass jetzt ein bisschen Schnee liegt", sagte eine Sprecherin der Polizei Neubrandenburg. Auch im Bereich Rostock berichtete die Polizei von deutlich weniger Glätteunfällen im Vergleich zu den Vortagen. Am Samstag mussten die Einsatzkräfte noch zu 27 Unfällen mit insgesamt 12 Verletzten alleine im Westen Mecklenburg-Vorpommerns ausrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 07.01.2024 | 15:45 Uhr