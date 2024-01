Winterwetter in Norddeutschland: Kälte und Sonne Stand: 08.01.2024 09:29 Uhr Einige Zentimeter Neuschnee und dazu in vielen Teilen Norddeutschlands auch sonnige Abschnitte: Der Winter hat den Norden seit dem vergangenen Wochenende wieder voll im Griff. Auf den Straßen kann es deshalb weiterhin glatt sein.

Zum Start der neuen Woche müssen Autofahrer sowie auch Fahrradfahrer und Fußgänger weiterhin mit Eis und Glätte auf den Straßen und Gehwegen rechnen. Sonne und Wolken sollen sich laut Prognose weiter abwechseln und es könnte noch einmal ein wenig kälter werden. Dichte Wolken und weitere Schneefälle könnte es im Tagesverlauf in der Nähe der Ostsee und besonders von Mecklenburg und der Lübecker Bucht teils bis nach Hamburg geben. Vor allem in der Lübecker Bucht sind auch anhaltende Schneefälle nicht auszuschließen. In der zweiten Tageshälfte soll es dann voraussichtlich überall meist trocken werden, mit teils größeren Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei minus fünf Grad in Pasewalk in Vorpommern, minus ein Grad in Bremen und Nordfriesland sowie bis ein Grad auf Fehmarn und Norderney.

In der Nacht zum Dienstag zweistellige Minustemperaturen möglich

Bis zum Dienstag klart der Himmel noch weiter auf, sodass die Temperaturen bereits Montagnacht im Binnenland noch auf minus zehn Grad sinken könnten. Am Dienstag soll es im Norden meist sonnig bleiben bei Temperaturen zwischen null und minus fünf Grad. Im Nordharz kann es auch kälter werden. Nachts klart es überall auf, bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus zwölf Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 07.01.2024 | 19:55 Uhr