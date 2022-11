"Winterliche Episode": Nach dem Sturm kommen Frost und Schnee Stand: 17.11.2022 22:12 Uhr Es bleibt ungemütlich im Norden. Der Wind lässt nach, nun sind die ersten Schneeflocken der Saison im Anmarsch. Die kommenden Tage bringen vor allem Kälte und Frost - stellenweise kann es glatt werden. Wer bislang noch eisern Energiekosten sparte, wird jetzt wohl die Heizung aufdrehen müssen.

Die gute Nachricht: "Es wird nur eine winterliche Episode über drei, vier Tage - kurz, aber markant", sagt Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit NDR Info. "Mitte, Ende November ist ja auch zu erwarten, dass sich der Winter mal bemerkbar macht." Nach Minusgraden am Wochenende werden die Temperaturen von Vorpommern bis zum Emsland nach Angaben des Meteorologen in der kommenden Woche wieder steigen: "In einer Spanne zwischen drei und sieben Grad - also ganz typisch für einen Spätherbst."

Unwetterwarnung aufgehoben

Der Wetterumschwung vom sonnigen und milden Oktober hat schon begonnen. Ein Sturmtief über der Nordsee brachte Regen und viel Wind. Für mehrere Nord- und Ostseeküstenabschnitte gab es Warnungen vor schweren Sturmböen. Erste Sturmschäden gab es bereits in Niedersachsen und auf Helgoland. Am Donnerstagabend hob der DWD die Unwetterwarnung für Norddeutschland auf.

Eventuell glatte Straßen am Freitagmorgen

Der Niederschlag klang am Donnerstagabend über Hamburg und Schleswig-Holstein ab, dafür erreichen jetzt kühlere Temperaturen den Norden. Ab der zweiten Nachthälfte sollte es Schneeregen geben - auch in Hamburg. Der Schnee bleibt im Flachland wohl nicht liegen, weil im Boden noch zu viel Wärme steckt. Laut DWD kann es am Freitagmorgen jedoch in einigen Teilen Norddeutschlands durch Schneematsch auf den Straßen geringfügig glatt werden.

"Im Großraum Hamburg und in Schleswig-Holstein werden am Freitagnachmittag in der Spitze nur noch vier Grad erreicht, in Mecklenburg-Vorpommern noch drei Grad", sagt Kantuzer. Am längsten mild bleibt es im Emsland. Höhere Lagen wie im Harz könnten zumindest am Wochenende von einer dünnen weißen Schicht bedeckt bleiben.

Wind und Niedrigwasser bringen Fährverkehr durcheinander

Das stürmische Wetter und Niedrigwasser haben an der Küste den Fährverkehr zu einigen Ostfriesischen Inseln durcheinandergebracht. Zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge wurden für Donnerstag und Freitag alle Fährverbindungen wegen zu geringen Wasserständen abgesagt. Auch von und zu den Inseln Langeoog und Spiekeroog fielen wegen des Niedrigwassers, das bei kräftigem Ostwind auftritt, Abfahrten aus oder wurden verschoben.

Die Fährverbindungen ab Amrum, Föhr, Dagebüll, Schlüttsiel, Hooge und Langeneß in Schleswig-Holstein sind am Donnerstag ebenfalls ausgefallen. Andere Verbindungen wurden nach vorn oder hinten verschoben, auch Zusatzfahrten angesetzt. Reisenden wird auch am Freitag empfohlen, sich auf den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei zu informieren.

Wieder mehr Sonne am Wochenende

Während es am Freitag in weiten Teilen des Nordens grau in grau bleibt, setzt sich am Wochenende ein Zwischenhoch mit Sonnenschein durch. An der Ostsee kann es allerdings auch am Sonnabend Schneeregen geben. "Das liegt am Lake-Effect", erklärt Stefan Zimmer vom DWD. "Wenn kalte Luft über wärmeres Wasser zieht, kann es lokal zu heftigem Niederschlag kommen."

Mit dem Sonnenschein ist es aber am Sonntag vorbei: "Ein Tiefausläufer bringt von Niedersachsen aus Schnee auch nach Hamburg", sagt DWD-Wetterexperte Zimmer. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bekommen von dem weißen Nass aber nichts ab.

Am Wochenende wird es frostig

Am Wochenende pendeln die Temperaturen im gesamten Norden um den Gefrierpunkt, vor allem in der Lüneburger Heide und in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern könnte auch Dauerfrost herrschen. Für die Nacht zum Montag sagt der DWD gebietsweise minus fünf Grad und weniger voraus, vor allem für Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das Wendland. "Die Heizung sollte man jetzt doch einschalten, weil Frost im Haus ja auch nicht gut ist", empfiehlt Kantuzer.

Kommende Woche wieder milder

Energiesparer können aufatmen: Am Montag beendet der Winter sein kurzes Intermezzo auch schon wieder, ein Tief von Westen bringt wechselhaftes Wetter und mildere Temperaturen. "Soweit wir in die Zukunft schauen können, etwa bis Ende kommender Woche, wird sich das Temperaturniveau wieder zurückentwickeln auf knapp zehn Grad im Großraum Hamburg", sagt Kantuzer. Beim zu erwartenden Regen sieht der Meteorologe lediglich eine Rückkehr zur Normalität, wettzumachen seien die vielen Trockenperioden in diesem Jahr nicht.

