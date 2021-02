Winter kehrt zurück in den Norden: Ab Samstag wird es weiß Stand: 05.02.2021 09:29 Uhr Ein echtes Winterwochenende steht Norddeutschland bevor - mit bis zu 30 Zentimeter Schnee im südlichen Niedersachsen. Die Deutsche Bahn warnt bereits vor Behinderungen im Zugverkehr.

Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack, den der Winter heute gebietsweise im Norden bietet. Fast überall kann es schneien und die Temperaturen bewegen sich vor allem in der kommenden Nacht allmählich wieder Richtung Gefrierpunkt. Doch so richtig los geht es erst ab Samstagabend: 20 bis 30 Zentimeter Schnee in südlichen Teilen Niedersachsens seien dann wahrscheinlich, sagte heute eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Schneeverwehungen durch starken Wind

Das Unwetter werde sich von Süden her Richtung Norden ausbreiten, so die Meteorologin. Offen sei heute aber noch, ob der erwartete Schneesturm Norddeutschland tatsächlich erreichen wird und wie viel Schnee er mit sich bringt. "Es wird bis zum Schluss Unklarheiten geben", sagte die Meteorologin. Außer Schnee erwartet der DWD starken Wind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Zudem wird es "sehr kalt", wie die Wetter-Expertin sagte. In der Nacht zu Montag könnten es verbreitet minus zehn Grad werden. Das bedeutet: "Der Schnee bleibt liegen."

Deutsche Bahn warnt vorsorglich vor Zugausfällen

Die angekündigten Schneemassen könnten zu erheblichen Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr führen. Die Deutsche Bahn warnt bereits vorsorglich vor Verspätungen und Zugausfällen in der Nordhälfte Deutschlands ab Sonnabendmittag. Reisenden bietet das Unternehmen an, die für dieses Wochenende gebuchten Tickets innerhalb der kommenden Woche flexibel nutzen zu können oder kostenfrei zu stornieren.

Auch Störung der Telekommunikation befürchtet

Auf den Straßen und Autobahnen im Norden sollen Schneepflüge zum Einsatz kommen. Mehrere Autobahn- und Straßenmeistereien haben bereits das Personal für das Wochenende aufgestockt. Streusalz gibt es derweil etwa in Niedersachsen ausreichend, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes sagte. Weil es in den vergangenen Jahren weniger Frost gegeben habe, seien die Hallen gut gefüllt. Aber nicht nur Verkehrsprobleme sind möglich. Auch die Telekommunikation könnte gestört werden. So befürchtet etwa der Oldenburger Energieversorger EWE, dass es aufgrund hoher Schneelasten auf den Telefonmasten zu Netzausfällen kommen könnte.

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie Böttcher erklärte. Diese Wetterlage "habe Potenzial" und berge "Risiken". Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Es handele sich derzeit um eine seltene Wetterlage, sagte auch Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

