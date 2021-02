Winter kehrt mit Dauerfrost und viel Schnee zurück Stand: 04.02.2021 12:14 Uhr Regen und milde Temperaturen haben bald ein Ende in Norddeutschland. Am Wochenende wird es wieder deutlich kälter. Außerdem sind insbesondere für Niedersachsen große Schneemassen angekündigt.

Vor allem am Sonntag bringe ein Tief nach dem anderen Schneefall, sagte der Meteorologe Karsten Schwanke im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen". Kräftige Schneefälle und dazu Schneeverwehungen könnten besonders in Niedersachsen zu einem ziemlichen Schneechaos führen. Zwischen 30 und 50 Zentimeter hoch könnte die Schneedecke am Montagmorgen sein, im übrigen Norden 10 bis 30 Zentimeter. Allerdings seien diese Prognosen noch relativ unsicher, sagte Schwanke.

Eisiger Nordostwind mit teils stürmischen Böen

Neben Schneefällen sei am Wochenende im gesamten Norden mit Dauerfrost zu rechnen, so der Meteorologe. Ein zunehmend kräftig werdender Nordostwind sorge für eisige Windböden, teils in Sturmstärke. Erste Schneefälle sind bereits für Sonnabend angekündigt, richtig viel Schnee soll dann am Sonntag fallen.

Eine seltene Wetterlage

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie der Wetterexperte Frank Böttcher erklärte. Diese Wetterlage "habe Potenzial" und berge "Risiken". Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Es handele sich derzeit um eine seltene Wetterlage, sagte auch Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

