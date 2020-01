Stand: 04.01.2020 20:44 Uhr

Wind und Glätte: Wetter-Warnungen für den Norden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mahnt wegen Glättegefahr zur Vorsicht: Durch Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und überfrierende Nässe könne es auf den Straßen und Wegen in großen Teilen von Norddeutschland bis Sonntagmorgen glatt werden - sowohl im Binnenland als auch an den Küsten, hier vor allem an der Ostsee. Wenn es im Tagesverlauf dann wieder wärmer wird - erwartet werden Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad Celsius - dürfte diese Gefahr aber vorüber sein.

In Sachen Wind- und Sturmböen gab Markus Eifried vom DWD dagegen am späten Sonnabendnachmittag eine erste Entwarnung: "Das Schlimmste ist erstmal durch." Dennoch blieben die Warnungen des DWD vor starken Windböen vor allem an den Küsten bestehen. Erst im Laufe der Nacht zu Sonntag sollte auch dort überall der Wind nachlassen.

Windstärke 10 in Mecklenburg-Vorpommern

Bis zum Sonnabendmittag war der Wind mit bis zu 95 Stundenkilometern (Windstärke 10) durch Mecklenburg-Vorpommern gefegt - und hatte dabei auch Sachschäden angerichtet. In Niedersachsen - hier vor allem an der Nordseeküste und im Harz - blies er mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h.



Spätestens bis zum Samstagabend sollten auch die letzten Niederschläge aufhören, so Eifried. Im Oberharz war mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee gerechnet worden.

Weit entfernt vom Wintereinbruch

Für die kommenden Tage sieht der Wetterexperte keine großen Änderungen an der Wetterlage für Norddeutschland: Am Sonntag und Montag soll es wechselhaft bleiben mit Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad, nachts könne es auch mal leicht frieren.

Bis zur Wochenmitte rechnet der DWD mit einem Warmluftvorstoß und Temperaturen sogar im zweistelligen Plusbereich. "Ein Wintereinbruch ist weiter nicht zu erwarten. Eine Kältewelle macht sich nicht breit."

Sturm- und Glättegefahr im Norden 04.01.2020 14:15 Uhr Der Wochenendspaziergang wird vielerorts ungemütlich: Laut Deutschem Wetterdienst kann es an der Küste und im Harz zu Sturmböen kommen, im Osten droht überfrierende Nässe.







