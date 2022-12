Wieder kein Schnee: "Klassische grüne Weihnachten im Norden" Stand: 23.12.2022 11:13 Uhr Weiße Weihnachten wird es auch in diesem Jahr in Norddeutschland nicht geben. Bei Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt wird es immer wieder regnen. Aber ein bisschen Sonne gibt es auch - vor allem am 1. Weihnachtstag.

Nach der Kälteperiode in den vergangenen Wochen und Glatteis zum Wochenstart ist - quasi pünktlich zu Weihnachten - wieder mildes, regnerisches Wetter nach Norddeutschland gekommen. "Und das bleibt auch erst einmal", sagte Meteorologe Alexander König im Gespräch mit NDR Info. Somit gebe es erneut "klassische grüne Weihnachten im Norden". Im Hinblick auf weiße Weihnachten sei das Wunschdenken größer als es die Realität hergibt. Denn 2010 habe es zum bisher letzten Mal nennenswert und verbreitet Schnee im Norden gegeben. Im vergangenen Jahr sei lediglich in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns eine fünf bis 15 Zentimeter dicke Schneeschicht erreicht worden.

Heiligabend: Ein paar Schneeflocken an der Ostsee, sonst regnerisch

Diese bleibt in diesem Jahr laut König auch dort aus, wenngleich in der Nacht zum Heiligabend durchaus ein paar Flocken entlang der Ostseeküste herunterkommen könnten. Am Vormittag könne auch lokal begrenzt einmal etwas liegen bleiben. "Der Schnee geht aber schnell in Regen über", sagt der Wetterexperte. Gelegentlich könne sich laut Vorhersage im Laufe des Vormittags noch nasser Schnee unter den Regen mischen. Im Tagesverlauf ziehe der Regen ab. Auflockerungen sind von Niedersachsen und der Nordsee aus möglich. Am wärmsten wird es mit zehn Grad in Nordhorn, in Zinnowitz bleibt es mit zwei Grad recht frisch.

Vor allem am 1. Weihnachtstag auch mal sonnige Abschnitte

Weitere Informationen Staus vor Weihnachten: Auf Autobahnen im Norden wird es heute voll Besonders am Nachmittag droht Experten zufolge auf einigen Strecken Stillstand. Der ADAC rät zum "antizyklischen" Fahren. mehr

König hat eine positive Nachricht für alle, die um ihren Weihnachtsspaziergang bangen: "Das Fest fällt nicht komplett ins Wasser, es gibt immer mal wieder trockene Abschnitte." Vor allem am 1. Weihnachtstag soll es gebietsweise auflockern bei vier bis zehn Grad. Grund für die recht warmen Werte ist ein Tiefdruckgebiet mit milder Atlantikluft, das aus dem Südwesten kommt.

Viel Wind am 2. Weihnachtstag

Am 2. Weihnachtstag wird es vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge und an den Küsten windig. Auch Sturmböen könnten vor allem an der See auftreten, so König. Im Harz, wo noch ein Rest Schnee auf dem Brocken liegt, bleibt es über die Feiertage stets über null Grad warm - auch in den Nächten. König spricht von "hochreichender Warmluft", die selbst in den Wintersportgebieten die weiße Weihnacht verhindert.

Kaltlufteinbruch erst einmal nicht in Sicht

"Es sieht danach aus, als würden wir auf der milden Schiene weiterfahren", sagt der Meteorologe zu den Aussichten für die Zeit zwischen den Jahren. Zwar gebe es wohl nicht mehr zweistellige Plus-Werte, dennoch sei das Wetter weiterhin von recht mildem Tiefdruck geprägt. Somit komme es immer mal wieder zu Regen. Ein Kaltlufteinbruch sei nicht in Sicht. Somit dürfte das Wetter zum Jahreswechsel recht ähnlich wie das an den Weihnachtstagen ausfallen: mild, grau und regnerisch.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.12.2022 | 11:00 Uhr