Wie wollen Bund und Länder die Corona-Katastrophe abwenden? Sendung: NDR Info | 17.11.2021 | 21:45 Uhr 6 Min | Verfügbar bis 24.11.2021

In Schleswig-Holstein wird die Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt. Außerdem soll am Arbeitsplatz die 3G-Regel gelten.