Wetterprognose: Kommt die Hitzewelle in den Norden? Stand: 13.07.2022 11:01 Uhr Große Teile Südeuropas leiden derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Temperaturen über 40 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Drohen solche Zustände in der kommenden Woche auch im Norden?

Meteorologe Steffen Schröter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hält die Prognosen einiger Medien für überzogen. "Von einer Hitzewelle kann man eigentlich immer erst ab einer Länge von drei Tagen sprechen", sagte der Experte am Mittwoch im Gespräch mit NDR.de. Allenfalls werde es in der kommenden Woche aber wohl ein bis zwei Tage mit sehr hohen Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad geben. 40 Grad wie in Südeuropa halte er für unwahrscheinlich.

Sonntag verbreitet sonnig bei höchstens 25 Grad

Das Wochenende wird laut NDR Vorhersage nach vereinzelten Schauern am Sonnabend am Sonntag sonnig bei höchstens 25 Grad. Heißer wird es dem DWD-Experten zufolge auch am Montag nicht, dann beginnt möglicherweise die kurze Hitzephase. "Ob der Dienstag oder der Mittwoch der heißere Tag wird, ist derzeit noch schwer zu sagen." Schröter betonte, dass die Wettermodelle derzeit noch eine große Schwankungsbreite für die kommende Woche aufweisen. Alle Prognosen seien entsprechend unsicher.

Hitze ist wohl nur von kurzer Dauer

Wenn die Hitze tatsächlich eintritt, wird es nach DWD-Angaben wohl in einem Streifen von Südwestniedersachsen über die Lüneburger Heide und Hamburg bis ins nach Ostholstein Höchsttemperaturen bis 35 Grad geben, auch im Landesinneren Mecklenburg-Vorpommerns könnte es ähnlich heiß werden. An den Küsten von Nord- und Ostsee bleibe es hingegen milder bei etwa 25 Grad. Spätestens am Donnerstag kommender Woche sollen die Temperaturen im Norden dann deutlich abfallen - mehr als 20 Grad seien dann nicht mehr zu erwarten, so Meteorologe Schröter.

Ärztekammer verlangt kommunale Hitzeschutzpläne

Uanbhängig von der derzeitigen Wetterlage fordert Niedersachsens Ärztekammer generell eine bessere Vorbereitung auf künftige Hizewellen. "Wir müssen sofort handeln. Notwendig sind Hitzeschutzpläne in den Kommunen", sagte die Präsidentin der Ärztekammer (NAK), Martina Wenker, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Ohne geeignete Maßnahmen könnte es zu vielen Todesfällen unter älteren und kranken Menschen kommen, warnte Wenker. Land und Kommunen seien gefordert.

Besonders Städte seien gegebenenfalls von Hitze betroffen. Dort müsse es kühle Räume geben. Kommunen sollten zudem Pläne für die Versorgung besonders betroffener Menschen entwickeln. Auch müsse geklärt werden, wie viele Hausärzte und Pflegedienste im Sommer erreichbar seien. Im heißen Sommer 2018 seien etwa tausend Menschen mehr gestorben als üblich, sagte Wenker.

