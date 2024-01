Wetteraussichten für Norddeutschland: Zum Regen kommt noch Sturm Stand: 02.01.2024 15:15 Uhr Es bleibt erst einmal nass in Norddeutschland - schlechte Nachrichten für die Hochwasser-Gebiete. Und es wird stürmisch, vor allem in Schleswig-Holstein. Am Mittwoch könnte es an der Ostseeküste eine neue Sturmflut geben.

In der noch immer angespannten Hochwasser-Situation warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerregen in Niedersachsen und Bremen. Vor allem im Norden Niedersachsens sollen heute und Mittwoch größere Regenmengen fallen, wie DWD-Meteorologin Annett Püschel sagte. Insgesamt seien die Voraussichten für die Woche stark wechselhaft. Laut Innenministerium in Hannover bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch.

Die amtlichen Warnungen des DWD vor Dauerregen gelten für große Teile Niedersachsens und für Bremen. Sie laufen am Donnerstag, 0 Uhr, aus. In den vom Hochwasser besonders stark betroffenen Landkreisen wie Celle, Verden und Oldenburg werden Niederschläge zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch für den Harz gab der DWD eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens heraus.

Sturm an der Nordsee, Sturmflut an der Ostsee

Heute Nacht kann es an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste stürmisch werden: "Da sind Windstärken von 9 bis 10 drin, die in Böen auch orkanartig sein können - also Stärke 11 erreichen können", sagt Annett Püschel. "Vor allem die Ostfriesischen Inseln und Helgoland sind betroffen". Auch an der Ostseeküste müssen sich die Menschen laut Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf eine neue Sturmflut einstellen. Allerdings wird diese aber wohl deutlich schwächer ausfallen als die Sturmflut im Oktober 2023. Das Amt sagt Wasserstände bis zu 1,20 Meter über dem normalen Stand vorher. Bereits in der Nacht zu Mittwoch könnten in der Kieler Bucht bis zu 1,10 Meter erreicht werden. Am Mittwoch könnte dieser Wert auch in der Lübecker Bucht erreicht werden - und auch an der Küste westlich von Rügen könnte das Wasser von Mittwochfrüh bis Donnerstagnachmittag teils mehr als einen Meter über den normalen Stand steigen. Im vergangenen Oktober hatte die schwere Sturmflut, die hohe Millionenschäden an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein verursachte, in Flensburg für einen Rekordwert von 2,27 Meter über Normal gesorgt.

Schnee in SH in der Nacht zu Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag könnte es in Schleswig-Holstein von Norden her Schnee geben, der auf den warmen Böden allerdings nicht liegen bleiben wird. Dennoch könnte es im Berufsverkehr durch den Schneematsch auf den Straßen zu Behinderungen kommen. "Ob sich der Schneefall bis nach Hamburg durchsetzen wird, ist noch unklar", so Püschel. Im Verlauf des Donnerstages soll es dann in Norddeutschland ein wenig trockener bleiben.

Wieder mehr Regen am Freitag - vor allem an Ems und Nordsee

Doch bereits am Freitag soll es wieder deutlich mehr Regen geben. Keine guten Nachrichten für die niedersächsischen Überflutungsgebiete: "An der Ems und an der Nordsee könnten dann bis 20 Liter Wasser auf den Quadratmeter fallen", so DWD-Meteorologin Püschel.

Ab Sonntag könnte es trockener werden - und kälter

Und wann hört der Regen endlich mal auf? Mit Chance könnte sich ab Sonntag oder Montag Hochdruckeinfluss durchsetzen und es damit trockener und auch kälter werden. "Dann könnten die Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt liegen, nachts könnten sie bei minus 5, minus 6 Grad liegen“, sagt Annett Püschel. Erst einmal bleibe es aber bei den Warmluftmassen, die vom Atlantik viel Nässe bringen.

