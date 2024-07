Wetter zum Deutschland-Spiel: Herbstblues statt Sommermärchen Stand: 04.07.2024 17:18 Uhr Zum Public Viewing beim EM-Viertelfinalspiel der deutschen Elf am Freitagabend dürfte es vielerorts im Norden trocken bleiben. Zum Wochenende wird es dann wieder wechselhafter, doch auch deutlich wärmer.

Wer am Freitag ab 18 Uhr beim Public Viewing das Viertelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien sehen will, der hat laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gute Chancen, nicht nass zu werden: In Hamburg, im südlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern, in der Mitte von Niedersachsen sowie im nördlichen Schleswig-Holstein bleibt es demnach weitestgehend trocken. Allerdings ist es weiterhin recht kühl für den Hochsommermonat Juli: Die Höchstwerte sind 17 Grad in Flensburg, 19 Grad in Bremen und Göttingen. Auf Usedom kann es örtlich bis zu 21 Grad warm werden.

Am Wochenende ist Regenkleidung nötig

Zum Wochenende sollten Menschen im Norden die Regenkleidung nicht zu weit weglegen. Denn das Wetter bleibt laut DWD-Wetterexperte Markus Eifried wechselhaft. Am Samstag drohen zunächst Schauer und Gewitter, die teils kräftig ausfallen können. An der Nordsee kann es zudem windig werden: Die Wetterexperten erwarten an der gesamten Nordseeküste Sturmböen von 75 bis 80 km/h, die am Abend nachlassen sollen.

Es wird wieder wärmer

Gleichzeitig kommen wärmere Luftmassen in den Norden. Die Temperaturen steigen vor allem im Nordosten auf bis zu 27 Grad. Die größte Chance auf Sonne haben Menschen auf den Ostfriesischen Inseln, hier erwarten Wetterexperten bis zu sieben Sonnenstunden über den Tag verteilt.

In Schleswig-Holstein und Vorpommern können die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen. Am kältesten ist es in Helgoland mit bis zu 18 Grad.

Sonntag mehr Sonne im Norden

Am Sonntag soll die Sonne vielerorts scheinen, es bleibt meist trocken. Bis zu zehn Sonnenstunden über den Tag verteilt können die Menschen vor allem in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern erleben. An der Nordsee droht hingegen erneut Regen: "Im Nordseeumfeld von Schleswig-Holstein wechseln sich Schauer und Gewitter ab, hier wird der meiste Niederschlag mit bis zu acht Litern pro Quadratmeter erwartet", so Wetterexperte Eifried.

Die kommende Woche startet ebenfalls mit Sonnenschein, hin und wieder kann es aber auch ein paar Schauer geben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad - und liegen damit deutlich höher als in dieser Woche.

