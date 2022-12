Stand: 19.12.2022 17:35 Uhr Wetter im Norden wird milder - wieder kein Schnee zu Weihnachten?

Nach einem Start mit Schneeregen und Glatteis wird es in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern windig, nass und warm. Dies soll sich wohl auch bis Heiligabend nicht ändern.

Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen im Norden teils über die Zehn-Grad-Marke steigen, bei windigem und regnerischem Wetter. "Es gibt da einen eindeutigen Trend", sagte Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit NDR Info. "Und so wird vermutlich auch das Wetter an Weihnachten aussehen." Genaue Vorhersagen für die Feiertage seien aber noch nicht möglich, sagte er.

Prognose: Stürmisch und regnerisch

Die Temperaturen steigen den Prognosen zufolge in den nächsten Tagen auf bis zu fünf Grad in Vorpommern und zehn Grad im Südwesten Niedersachsens. Es wird bedeckt und regnerisch, zeitweise Auflockerungen gibt es nur im Nordosten. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind, der an der See auch stürmisch werden kann. Außerdem seien einzelne Orkanböen in den Höhenlagen der Mittelgebirge zu erwarten, so Eifried weiter.

Weitere Informationen Extremes Glatteis im Norden: Viele Unfälle und Schulausfälle Bei Walsrode starb ein Mann bei einem Unfall. In und um Hannover krachte es 220 Mal. Von Autofahrten wird abgeraten. mehr

Im weiteren Wochenverlauf bleibt es demnach windig und regnerisch bei mehr oder weniger gleichbleibenden Temperaturen. Von Nordwesten her seien zwar stellenweise Auflockerungen möglich. Dennoch überwiegen die Wolken, dazu regne es zeitweise, vorwiegend im Nordwesten. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad und auch nachts werde es keine Minusgrade geben, betonte Eifried.

Weiße Weihnachten nur in Skandinavien

Dem Meteorologen zufolge setzt sich das milde Winterwetter bis Heiligabend fort. Gute Nachrichten also für alle, die schon jetzt von den hohen Heizkosten geplagt werden. Wer sich in Norddeutschland allerdings nach weißen Weihnachten sehnt, werde wohl auch dieses Jahr enttäuscht, so Eifried. Nur noch weiter nördlich könne dieser Wunsch noch in Erfüllung gehen: "Die Vorhersagen lassen die Vermutung zu, dass es in Dänemark und Schweden zu Weihnachten schneien könnte".

VIDEO: Glatteis im Norden: Ein Unfall endet tödlich (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 19.12.2022 | 16:00 Uhr