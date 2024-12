Wetter: Sturm zu Silvester - Vorsicht beim Raketen-Start! Stand: 29.12.2024 13:37 Uhr Menschen in Norddeutschland ist das Wetter der kommenden Tage gut vertraut: Es bleibt grau und ungemütlich. Bis zum Silvesterabend wird es zudem immer windiger. Für den Beginn des neuen Jahres warnt der DWD sogar vor einer schweren Sturmlage.

"Vorsicht beim Starten von Silvesterraketen", mahnt wegen des Windes der Deutsche Wetterdienst (DWD). Klar ist: Wer für die letzten Tage des Jahres im Norden auf Sonnenschein und blauen Himmel gehofft hat, wird enttäuscht. Es bleibt vorerst nasskalt und damit bei typisch norddeutschem Winterwetter, wie DWD-Meteorologin Anne Wiese im Gespräch mit NDR.de prognostiziert. Die Temperaturen liegen dabei im einstelligen Bereich und sinken selten unter den Gefrierpunkt.

Die Silvesternacht wird ungemütlich

Der Wind nimmt laut Vorhersage in den nächsten Tagen immer mehr zu. Vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee kann es stürmische Böen und am Abend auch Sturmböen geben. Am Montag kommt dann von Norden aus noch Regen dazu. Für Silvester geht die DWD-Expertin von noch ungemütlicherem Wetter aus. Der Grund ist ein Tiefdruckgebiet, das sich vor allem in der Neujahrsnacht intensiviert.

An der Nord- und Ostseeküste ist dann mit schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h zu rechnen, in den Höhenlagen des Harzes sind auch Orkanböen möglich. Im Binnenland erreichen die Windspitzen "nur" 60 bis 70 km/h.

Es werde zwar regnerisch - allerdings sei nicht mit dramatischen Regenmengen zu rechnen, auch die Temperaturen blieben über dem Gefrierpunkt. Das Tief ziehe dann am Neujahrstag Richtung Osten ab.

Das zweite Tief folgt sogleich

In der Nacht zu Donnerstag erreicht Norddeutschland dann direkt das nächste Tiefdruckgebiet, diesmal allerdings aus südwestlicher Richtung. "Dieses fällt dann noch kräftiger aus", sagte Wiese. An der Nordseeküste, im Harz und an der Ostseeküste können einzelne Orkanböen um die 120 km/h auftreten, im Binnenland sind schwere Sturmböen möglich. Unwetterartiger Regen sei aber eher unwahrscheinlich, so die Meteorologin.

