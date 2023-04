Wetter an Ostern 2023: Wechselhafte Prognose für Norddeutschland Stand: 05.04.2023 19:54 Uhr Wärmeres Frühlingswetter mit mehr Sonne - dieser Wunsch erfüllt sich am Oster-Wochenende in Norddeutschland noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht aber immerhin Hoffnung auf meist trockenes Wetter am Ostersonntag in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr dürfte Schönwetter-Fans angesichts der wechselhaften Aussichten für das kommende Wochenende schmerzen: Ostern 2022 war in Norddeutschland bei frühsommerlichen Temperaturen um 20 Grad und meist strahlendem Sonnenschein gefeiert worden - allerdings Mitte April - und damit eine Woche später als in diesem Jahr.

Die Realität in diesem Jahr liest sich für den Norden Deutschlands vergleichsweise kühl: Das Thermometer wird tagsüber nach sehr kalten Nächten maximal niedrige zweistellige Temperaturen anzeigen, dazu gibt es voraussichtlich viele Wolken und zumindest bis Sonnabend auch ab und an Regen. "Mit der Oster-Wetterlage in diesem Jahr haben wir einfach Pech", sagte Meteorologin Franka Nawrath vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg im Gespräch mit NDR Info. Eine nordöstliche Strömung führe kalte Luftmassen aus Skandinavien nach Norddeutschland. "Das ist auch der Grund für die Nachtfröste." Am besten scheinen die Chancen auf Sonne und ein trockenes Ostereier-Suchen momentan im Westen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu sein.

Niederschlag in Mecklenburg-Vorpommern möglich

Nach den zuletzt kühlen, aber zumindest meist trockenen Tagen lässt in der zweiten Wochenhälfte der Einfluss des Hochdruckgebiets "Meryem" über Mitteleuropa nach - und von der Ostsee nähert sich ein schwacher Tiefausläufer mit vielen Wolken.

In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen gebietsweise wieder knapp unter den Gefrierpunkt. Im Landesinneren von Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein sowie im nördlichen Niedersachsen ist auch Niederschlag möglich.

Donnerstag und Freitag nicht nur in Niedersachsen meist wechselhaft

Laut DWD-Prognose bekommen am Gründonnerstag bei weiter wechselhaftem Wetter die nordfriesischen Inseln, der Küstenstreifen von Vorpommern, die östlichen Landesteile Niedersachsens sowie Hamburg am meisten Sonne ab. Maximal werden die Temperaturen im Norden auf bis zu 13 Grad Celsius steigen, auf Rügen bleibt es bei 7 Grad deutlich kühler. Dazu weht ein meist schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind aus Süd-Ost.

Am Karfreitag wird nach einer erneut kalten Nacht in Niedersachsen tagsüber zwischen Ems und Weser etwas Regen erwartet, auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern kann es ein paar Schauer geben. In Schleswig-Holstein und Hamburg startet der Tag oft sonnig, später ziehen aber von der Ostsee auch dort Wolken auf. Es soll aber vielerorts trocken bleiben bei Höchstwerten von erneut etwa 13 Grad, wie Meteorologin Nawrath beim Blick auf die Wettermodelle erklärte.

Wolken und Sonne am Ostersonnabend auch in Schleswig-Holstein

Auch der Sonnabend wird seinem Namen im Norden wohl nur teilweise gerecht: In Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sind nur vereinzelt Auflockerungen und sonnige Abschnitte zu erwarten, ansonsten dominieren bei schwachem Wind noch viele Wolken das Bild am Himmel. Auf den Nordsee-Inseln bleibt es bei 8 bis 9 Grad voraussichtlich meist niederschlagsfrei.

"Wetter am Sonntag wohl besser als am Sonnabend"

Meteorologin Nawrath wollte sich im Gespräch mit NDR Info zwar noch nicht festlegen, wie viel Sonne es am Ostersonntag im Norden gibt und ob alle Ostereier-Suchenden wirklich trocken bleiben, aber: "Das Wetter wird am Sonntag wohl besser als am Sonnabend - und am Montag dann besser als am Sonntag." Zum Start in den Tag kann es noch bewölkt sein, erst später wird es von Norden wohl freundlicher. An der Nordseeküste könnte es am längsten heiter sein. Bei den Temperaturen gibt es aber voraussichtlich wenig Bewegung bei unverändert etwa 7 bis 13 Grad.

Die Aussichten für Ostermontag versprechen zumindest tagsüber mehr Auflockerungen mit Chancen auf Sonnenschein. Mit bis zu 17 Grad im niedersächsischen Binnenland wird es voraussichtlich der wärmste Tag des langen Oster-Wochenendes. Danach kündigt sich eine Wetterlage mit westlicher Strömung an, die die Temperaturen langsam weiter ansteigen lassen könnte.

