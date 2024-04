Wetter am Wochenende: Temperatursprung auf über 20 Grad im Norden Stand: 05.04.2024 06:00 Uhr Die Menschen im Norden dürfen sich am Wochenende auf warmes, aber dennoch durchwachsenes Wetter einstellen. In Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wird ein Temperatursprung auf über 20 Grad erwartet - aber auch Regen und Gewitter.

Ein abziehendes Tief macht Raum für milde Luft im Norden. Der Deutsche Wetterdienst sagt für heute im südlichen Niedersachsen bis zu 18 Grad, in Hamburg und Rostock bis 16 Grad voraus. Dabei sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich.

Sonne am Sonnabend

Morgen steigen die Temperaturen dann in allen norddeutschen Bundesländern auf über 20 Grad. Am wärmsten soll es im südlichen Niedersachsen mit bis zu 24 Grad werden. An den Küsten werden die niedrigsten Temperaturen um die 17 Grad erwartet. Dabei soll das Wetter meist trocken und heiter werden.

Am Sonntag ziehen laut Vorhersage von Westen her Wolken auf und es gibt gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken leicht, bleiben aber auch zum Start der neuen Woche mild.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.04.2024 | 06:00 Uhr