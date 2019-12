Stand: 30.12.2019 16:39 Uhr

Wetter-Rückblick 2019: Viel Sonne, zu wenig Regen

Zu trocken, deutlich sonniger und vor allem wärmer als im langjährigen Mittel: So fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Jahr 2019 zusammen. All diese Attribute treffen fast durchgängig auch auf die Wetterstatistik für die vier norddeutschen Bundesländer zu.

"Der Klimawandel ist auf der Überholspur", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Montag nach der vorläufigen Auswertung der rund 2.000 DWD-Messstationen. Neun der zehn heißesten Jahre in Deutschland seien zwischen 2010 und 2019 verzeichnet worden. "Das ist kein Zufall."

Hamburg: Nirgendwo machte sich die Sonne so rar

Trotz der überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden - in Hamburg machte sich die Sonne 2019 vergleichsweise rar: Die Hansestadt war das sonnenscheinärmste Bundesland. Laut DWD schien die Sonne 2019 dort insgesamt nur 1.645 Stunden, deutschlandweit wurden durchschnittlich 1.800 Stunden gezählt. Trotzdem war es in Hamburg 2019 zwei Grad wärmer als zwischen 1961 bis 1990, der international anerkannten Referenzperiode. Deutschlandweit lag die Mitteltemperatur für 2019 bei 10,2 Grad, in Hamburg bei 10,8 Grad.

Niedersachsen knackt den Temperaturrekord

Etwas mehr Sonne als die Hamburger haben die Niedersachsen gesehen: 1.685 Stunden. Und ein bundesweiter Rekord wurde im Land aufgestellt: Seit dem 25. Juli gilt Lingen im Emsland als wärmste Stadt Deutschlands, dort wurden 42,6 Grad Celsius gemessen. Mit 700 Litern pro Quadratmeter regnete es auch in Niedersachsen zu wenig. Deutschlandweit wurden rund 730 Liter pro Quadratmeter gemessen - nur 93 Prozent des Solls von 789 Litern pro Quadratmeter.

Mehr Regen als üblich in Schleswig-Holstein

Trotz vergleichsweise wenig Sonnenschein (1.655 Stunden) war es in Schleswig-Holstein im ablaufenden Jahr 1,9 Grad wärmer als in der Referenzperiode. Die Mitteltemperatur im nördlichsten Bundesland deckte sich mit der für den Bund: 10,2 Grad. Entgegen des bundesweiten Trends stiegen die Niederschlagsmengen im Norden auf 795 Liter je Quadratmeter im Vergleich zur Referenzperiode.

Größter Waldbrand der Landesgeschichte im Nordosten

Mitten in der großen Sommerdürre bracht bei Lübtheen ein Waldbrand aus, der zum größten in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns werden sollte - nur ein Symptom eines extremen Wetterjahres. Hinzu kam im April ein Staubsturm bei Wolgast und viele Starkregen-Tage. In der Gesamtschau kam Mecklenburg-Vorpommern auf eine durchschnittliche Regenmenge, die sich mit dem Langzeitmittel deckt: 595 Liter pro Quadratmeter.

Im Nordosten war es im vergangenen Jahr 2,3 Grad wärmer als zwischen 1961 bis 1990 und mit 1.795 Stunden schien die Sonne im Nord-Vergleich dort am längsten.

