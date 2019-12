Stand: 04.12.2019 10:29 Uhr

Wind und Regen: Wetter wenig weihnachtlich

Wer am Freitag oder am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt möchte, sollte sich auf norddeutsches Schmuddelwetter einstellen: Bleibt es am Donnerstag noch weitgehend trocken, wird es laut den aktuellen Vorhersagen am Freitag ziemlich nass und sehr windig.

Fürs Binnenland erwartet Meteorologe Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) starke bis stürmische Windböen bis Stärke 8, an der Nordseeküste sind auch schwere Sturmböen der Stärke 10 möglich.

Es bleibt unbeständig

Mit dem Wind kommen wieder etwas mildere Temperaturen in den Norden: Am Freitag liegen sie zwischen maximal vier Grad im südlichen Niedersachsen bis immerhin neun Grad im nördlichen Schleswig-Holstein. Für das Wochenende erwarten die Wetterfrösche dann weiter unbeständiges Wetter. Zwar lässt der Wind nach, aber es wird immer wieder regnen und die Temperaturen liegen bei eher milden Temperaturen zwischen sechs und neun Grad.

"Klassische Wetterlage für Dezember"

Wer auf winterliches Wetter in der Vorweihnachtszeit hofft, wird sich also noch gedulden müssen: Mitte nächster Woche gehen die Temperaturen zwar wieder etwas runter, Dauerfrost ist aber nicht in Sicht. Ungewöhnlich sei das aber nicht für den Dezember, sagt Wetter-Experte Frank Böttcher, sondern "eine klassische Wetterlage", wie man sie im Norden kennt.

Eine Prognose für die Weihnachtstage wollen weder er noch sein DWD-Kollege Kantuzer derzeit abgeben. Es bleibe erstmal unbeständig - eine Vorhersage über die Monatsmitte hinaus sei derzeit aber noch nicht möglich.

