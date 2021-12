Welche Folgen hat möglicher Impfstoffmangel für den Norden? Stand: 15.12.2021 15:08 Uhr Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bei einer Inventur festgestellt, dass für Anfang 2022 zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Was heißt das jetzt für die Impfkampagne in Norddeutschland? Beitrag anhören 7 Min

von Anina Pommerenke

Niedersachsens Gesundheitsministerium reagiert überrascht auf die Nachricht des neuen Gesundheitsministers Lauterbach, schließlich habe sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) bis zuletzt wiederholt betont, es stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung, heißt es auf Nachfrage von NDR Info. Dazu sagte Ministerin Daniela Behrens (SPD): "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht richtig einordnen, was das für die Impfstofflieferung nach Niedersachsen bedeutet." Wie es mit der Impfkampagne im neuen Jahr weitergeht, ist daher noch unklar. Ein Umstellen der Impfstrategie wollte die Ministerin im Landtag nicht ausschließen – nannte aber keine Details. Immerhin kann Niedersachsen aktuell, so wie die anderen Bundesländer auch, von einer Sonderlieferung Biontech profitieren, die aus einem EU-Kontingent stammt. Für dieses Jahr sei Niedersachsen mit ausreichend Impfstoff versorgt.

Schleswig-Holstein bewertet Lage als "vergleichsweise zufriedenstellend"

In Schleswig-Holstein müssen derzeit keine Impftermine abgesagt werden. Sowohl die geplanten Termine in den Impfstellen als auch bei den offenen Impfaktionen können wie vorgesehen umgesetzt werden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel mit. Minister Heiner Garg (FDP) fordert aber Planungssicherheit für die nächsten Monate, damit die bundesweit in Schwung gekommene Impfkampagne nicht jäh ins Stocken gerät. Er setzt darauf, dass Lauterbach seine Ankündigungen wahr macht, alle zur Verfügung stehenden Kanäle zu nutzen, um mehr Impfstoff zu beschaffen: "Ich habe großes Vertrauen – und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt –, dass es dem neuen Gesundheitsminister gelingt, zusätzlichen Impfstoff zu besorgen."

Für Mecklenburg-Vorpommern hat Impfstoffbesorgung "oberste Priorität"

Große Hoffnungen auf den Krisenstab der Bundesregierung und allen voran Bundeswehrgeneral Carsten Breuer setzt auch Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort habe die Impfkampagne gerade an Fahrt gewonnen. 121.000 Impfungen gab es den Angaben des zuständigen Ministeriums zufolge in der vergangenen Woche – Rekord! Die Hausärztinnen und -ärzte hätten sogar noch mehr impfen können, wenn sie denn mehr Impfstoff zur Verfügung gehabt hätten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das aktuelle Tempo beim Impfen wäre mit Lieferengpässen aber nicht zu halten. Impftermine werden in Mecklenburg-Vorpommern zunächst bis Ende Januar vergeben – laut Ministerin Stefanie Drese müssen sie auch noch nicht abgesagt werden: "Also zunächst noch nicht, wir haben ja noch Impfstoff im Land und tun alles dafür, dass sich die Situation bis Januar/Februar verbessert – das hat jetzt oberste Priorität!" Sie sei aktuell dabei, mit denjenigen im Land, die impfen, das Gespräch zu suchen und die Problematik zu besprechen.

Hamburg möchte bevorzugt Impflücken schließen

Auch Hamburgs Gesundheitsministerin Melanie Leonhard (SPD) ist zuversichtlich, dass zunächst keine Impftermine abgesagt werden müssen. Sie möchte bei der bisherigen Linie bleiben und bevorzugt Impflücken schließen, also bislang Ungeimpfte versorgen - das hat ihrer Meinung nach aktuell Priorität. Außerdem sollen zunächst diejenigen die Boosterimpfungen erhalten, die sie am dringensten benötigen: also alle, bei denen schon sechs Monate seit der zweiten Impfung vergangen sind, beziehungsweise bei den über 60-Jährigen sind es fünf Monate. So werde man das Schritt für Schritt abarbeiten: "Das kann auch heißen, dass manche Menschen bei den städtischen Angeboten einen Augenblick länger warten müssen." Sie kann sich darüber hinaus zwei Szenarien vorstellen, wie es überhaupt zur Impfstoffknappheit gekommen sein könnte. Zum einen, vermutet sie, dass zum Zeitpunkt der Bestellungen nicht klar war, dass eine Auffrischungsimpfung nötig sein würde. Außerdem erinnert sie daran, dass die Bestellungen immer sehr langfristig abgegeben werden müssen. Als zweiten möglichen Grund sieht Leonhard, dass bisher mehr Impfstoff verbraucht wurde als geplant: "Schwer zu sagen, wenn man nicht an der Quelle sitzt." Ende der Woche wollen sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder erneut mit Lauterbach zusammensetzen und besprechen, ob es noch zusätzliche Möglichkeiten gibt, Impfstoff zu bekommen.

Union wirft Lauterbach "politisches Manöver" vor

Die Union hat die Aussagen von Lauterbach unterdessen stark kritisiert und wirft dem Politiker ein "politisches Manöver" vor. Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge (CDU), erklärte am Mittwoch in einem Schreiben an seine Fraktionskollegen: "Karl Lauterbach ruft Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen - obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt". Seiner Auffassung nach stehe bereits mit den Lieferungen für Dezember genug Impfstoff zur Verfügung, um den 34 Millionen Erwachsenen, bei denen die Booster-Impfung noch aussteht, ein entsprechendes Angebot machen zu können. Dies gelte unabhängig davon, wie viel Impfstoff im ersten Quartal 2022 geliefert werde. Sorge geht von 16 Millionen Dosen Biontech und Moderna pro Monat aus. Seiner Auffassung nach genug, um den etwa zwölf Millionen ungeimpften Erwachsenen in Deutschland Erst- und Zweitimpfungen anbieten zu können. Konkrete Angaben dazu, wie viel Impfstoff fehlt, will Lauterbach am Donnerstag bei einer Bundespressekonferenz geben.

