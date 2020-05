Weiterhin dramatische Lage in Heimen

NDR Info - 06.05.2020 06:49 Uhr

Die Situation in Alters- und Pflegeheimen bleibt besorgniserregend. Etwa 40 Prozent der knapp 7.000 an Covid-19 gestorbenen Patienten haben in Heimen gelebt. Hätte man früher etwas tun können?