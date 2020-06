Stand: 13.06.2020 19:59 Uhr

Weitere Unwetter in Norddeutschland drohen

Die Wetterlage in Norddeutschland ist an diesem Wochenende gewissermaßen "explosiv": Bei schwül-warmen Temperaturen entwickeln sich immer wieder starke Gewitter. Bis zum späten Abend gilt eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Teile von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern: Bis etwa gegen 23 Uhr können demnach gebietsweise Gewitter mit heftigem Starkregen um 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen sowie Hagel auftreten. Der Wetterdienst mahnte zur Vorsicht. "Die Hauptgefahr ist in jedem Fall der plötzlich eintretende Starkregen und die damit verbundenen Unwetter", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonnabend. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

SH: Lübeck besonders betroffen von Unwetter

Gewitter und Starkregen sorgt beispielsweise in Schleswig-Holstein seit heute Mittag für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Besonders betroffen ist offenbar Lübeck. Dort meldet die Leitstelle bisher rund 200 Einsätze, von denen zurzeit noch viele laufen. Meist geht es um vollgelaufene Keller und überspülte Straßen. Außerdem ist ein Blitz in einen Schuppen im Stadtteil St. Jürgen eingeschlagen, der anschließend in Flammen aufging. Zwei Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Nahezu zeitgleich gab es in Lübeck ein weiteres Feuer im Stadtteil St. Gertrud. In der Region um Lübeck gab es bisher 25 Einsätze wegen des Unwetters.

Zwei Menschen durch Blitzeinschlag verletzt

Über Schleswig-Holstein ist ein heftiges Unwetter über Schleswig-Holstein hinweg gezogen. Besonders stark betroffen war Lübeck.







Bereits heute Morgen waren zwischen Kieler Förde und Fehmarn schwere Gewitter Richtung Norden durchgezogen. Auf der A1 wurde laut Polizei zwischen Sereetz und Bad Schwartau eine Spur überschwemmt. In Scharbeutz und Lütjenburg standen Straßen unter Wasser und es liefen Keller voll, wie NDR 1 Welle Nord meldete. Außerdem kippte ein Baum um. Wegen der düsteren Wetterprognosen blieben selbst bei Temperaturen von bis zu 24 Grad die bei Kurzurlaubern sonst so beliebten Ostseestrände in Travemünde, Timmendorf oder Scharbeutz weitestgehend leer. An den Küsten sagte der Seewetterdienst Hamburg sturmartige Windböen voraus.

MV: Viele Feuerwehreinsätze nach starkem Regen

Heftige Gewitter und Starkregen hielten auch die Feuerwehr in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns in Atem. In Wismar und Umgebung hatten die Feuerwehrleute am Samstagnachmittag etwa 65 Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. In der Hansestadt liefen Keller und Tiefgaragen voll Wasser. Auch beim Rathaus war der Keller betroffen, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Zudem habe es einen Wassereinbruch in einem Dach gegeben. Ein Geschäft wurde überschwemmt, dessen Lager im Keller lief voll Wasser. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hatte es in Wismar bereits bis 15 Uhr mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben.

Probleme bereiteten die Regenmassen Autofahrern. Auf der Autobahn 20 im Bereich Wismar gab es am Nachmittag drei wetterbedingte Unfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort verloren Autofahrer die Kontrolle und prallten mit ihren Autos gegen die Leitplanken. In allen drei Fällen blieb es bei Blechschäden.

Niedersachsen: "Der Regen war nicht ohne"

Einzelne Gewitter haben am Sonnabend auch in Niedersachsen örtlich heftigen Regen gebracht. An anderen Orten blieb es dagegen bis zum Abend schwül und warm, ohne dass es regnete. "Der Regen war nicht ohne", sagte ein Polizeisprecher in Salzgitter. Es sei aber nach ersten Erkenntnissen nichts Außergewöhnliches passiert. Auch nördlich von Osnabrück gewitterte es kurz, aber heftig. Schon mittags gerieten Orte im Landkreis Harburg unter kräftige Gewitter mit Regen, die dann weiter nach Osten zogen.



Unwetter sorgt für Überschwemmungen

Die Wetterlage hat am Sonnabend für Starkregen und Hagel gesorgt. In Lutter am Barenberge (Landkreis Goslar) machte dabei die Senklage der Feuerwehr viel Arbeit.

Starke Schauer auch in Hamburg

Grund für die Unwetter: Feuchte Luftmassen überschwappen Norddeutschland von Osten her kommend, die Lage entwickelt sich schnell und lokal. "Deshalb kann es passieren, dass in dem einen Ort Land unter herrscht, während wenig entfernt nichts von Gewittern zu spüren ist", sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Schon in der Nacht zu Sonnabend und am frühen Sonnabendmorgen waren vereinzelt starke Schauer niedergegangen und Gewitter aufgekommen - unter anderem in Hamburg. Hier wurden von Feuerwehr und Polizei keine Schäden gemeldet.

Ähnliche Wetterlage am Sonntag

Auch die Nacht zu Sonntag bleibt tropisch-mild, zunächst mit Gewittern, in der zweiten Nachthälfte beruhigt sich dann das Wetter. Am Sonntag erwartet die Norddeutschen eine ähnliche Wetterlage, allerdings bei etwas niedrigeren Temperaturen von bis zu 27 Grad im südlichen Niedersachsen. Zunächst soll es meist wolkig sein, im Tagesverlauf oft stark bewölkt und teils kräftige Gewitter oder gewittrige Starkregenfälle kommen auf. Im Nordosten bleibt es am längsten sonnig, mit Gewittern ist dort kaum zu rechnen. Auf den Nordsee-Inseln werden nur noch Temperaturen bis etwa 21 Grad erwartet. An der Nordsee weht dann ein eher frischer Wind, der dort sowie im Binnenland in Gewitternähe stürmisch auffrischt, so der DWD.

Neue Woche startet auch warm und nass

In der Nacht zum Montag werden nachlassende Schauer und Gewitter erwartet, die Temperaturen dürften auf 13 bis 17 Grad sinken. Am Montag gibt es vom Emsland bis zum Bergland noch einzelne Schauer oder auch kräftige Gewitter. Sonst wird das Wetter in der kommenden Woche von der Elbe her eher freundlich, örtlich könnte es aber noch Gewitter geben. Die Höchstwerte dürften im Oberharz bei 19 Grad liegen, sonst bei 22 bis örtlich 26 Grad.

