Weitere Solidaritätsbekundungen für Israel in Norddeutschland Stand: 10.10.2023 15:38 Uhr In Norddeutschland zeigen weiter viele Menschen ihre Solidarität mit Israel. Am Abend findet eine Demonstration in Oldenburg statt. In den Landtagen in Hannover und Kiel werden die Hamas-Terrorangriffe morgen Thema sein.

Das Entsetzen nach den verheerenden Angriffen vom vergangenen Wochenende ist in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg groß. Die Sorge über weitere Opfer auf israelischer und - durch die Vergeltungsschläge Israels - auf palästinensischer Seite wächst.

Die Polizeipräsidenten von Bund und Ländern haben sich inzwischen darauf verständigt, als Vorsichtsmaßnahme bundesweit den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gebäude zu erhöhen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zu Wochenbeginn zu besonderer Wachsamkeit auch in Deutschland auf.

Israel-Flaggen nicht nur an öffentlichen Gebäuden

Vielerorts wehen in Norddeutschland als Solidaritätsbekundung inzwischen israelische Fahnen an öffentlichen Gebäuden und Plätzen. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben eine vorübergehende landesweite Beflaggung angeordnet. Auch an Privathäusern und -wohnungen im Norden sind Zeichen des Zuspruchs zu sehen.

In Bremerhaven wurde eine Israel-Flagge vermutlich gestohlen. Die Fahne hing an einem Flaggenmast vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht zu Dienstag verschwand die Flagge.

Deutsch-Israelische Gesellschaft veranstaltet Demo in Oldenburg

Um 18 Uhr lädt die Deutsch-Israelische Gesellschaft heute im niedersächsischen Oldenburg zu einer Solidaritäts-Kundgebung ein. Am Montag hatten sich in Bremen und in Hannover jeweils mehrere Hundert und in Hamburg etwa 1.500 Teilnehmende versammelt, um nach den Hamas-Angriffen ihre Solidarität mit dem Staat und den Menschen in Israel zu bekunden und für eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts demonstriert. Nach der Kundgebung in der Hansestadt wurden zwei Teilnehmerinnen von zwei Männern körperlich angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Schon kurz nach den Hamas-Angriffen auf Israel am Sonnabend waren am Wochenende Menschen unter anderem in Osnabrück und Kiel auf die Straßen gegangen.

Hamas-Terror Thema in den Landtagen in Hannover und Kiel

Der Niedersächsische und der Schleswig-Holsteinische Landtag werden bei ihren Sitzungen am Mittwoch der Opfer gedenken. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will vor den Abgeordneten eine Regierungserklärung zu Israel abgeben. NDR.de überträgt im Video-Livestream ab 9 Uhr.

Die Abgeordneten in Kiel werden in einer Aktuelle Stunde mit dem Titel "Solidarität mit Israel - Dem Terror der Hamas entschieden Einhalt gebieten" über die aktuelle Lage und die Folgen debattieren. Das Parlament solidarisiere sich sehr eindeutig mit Israel und verurteile klar die Angriffe der Hamas, sagte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter am Dienstag. Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky regte an, ein Verbot bestimmter palästinensischer Organisationen zu prüfen. Auch bei den zweitägigen deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Hamburg mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Staatspräsicdent Emmanuel Macron waren die Hamas-Angriffe auf Israel ein großes Thema.

Hunderte Tote und Tausende Verletzte

Die islamistische Hamas hatte am Sonnabendmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an, es kam auch zu Geiselnahmen. Das Schicksal der Entführten ist weiterhin unklar.

Israel startete noch am Wochenende Gegenangriffe und Vergeltungsschläge. Beide Seiten melden inzwischen Hunderte Tote und Tausende Verletzte. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

