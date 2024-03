Weitere Bahnstreiks? Bahn ruft GDL zu Verhandlungen auf Stand: 10.03.2024 17:45 Uhr Im festgefahrenen Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Die Bahn fordert neue Verhandlungen oder eine Schlichtung, die GDL ein neues schriftliches Angebot seitens der Bahn.

Der 35-stündige Streik hatte in dieser Woche den Bahnverkehr auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn will weitere Streiks vermeiden und erneuerte am Sonntag ihr Angebot an die Lokführer-Gewerkschaft GDL, die Tarifverhandlungen an diesem Montag wiederaufzunehmen. Angebote und Lösungen könnten direkt am Verhandlungstisch unterbreitet und erörtert werden, teilte die Bahn am späten Sonntagnachmittag mit. Auf die Forderung der GDL, vor Gesprächsbeginn ein verbessertes Angebot bis Sonntag 18 Uhr vorzulegen, ging die Deutsche Bahn nicht ein.

Kommt jetzt eine formale Schlichtung?

"Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend. Die DB sei alternativ auch bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten.

Eine formale Schlichtung würde bedeuten, dass eine oder zwei Personen als neutrale Dritte eingesetzt werden, um einen Tarifabschluss zu erzielen. Anders als die bereits eingesetzten Moderatoren gestalten Schlichter im Verfahren die Verhandlungsführung nach Ablauf und Inhalt. Zudem steht am Ende einer Schlichtung ein Schlichterspruch, falls sich die Tarifvertragsparteien nicht einvernehmlich verständigen konnten.

Streitpunkt bleibt Verkürzung der Arbeitszeit

Die GDL hatte mitgeteilt, erst dann wieder verhandeln zu wollen, wenn die Bahn ein neues schriftliches Angebot vorlegt. Sollte dieses bis Sonntagabend vorliegen, stehe die GDL ab Montagmittag zu Verhandlungen bereit. In diesem Fall würden auch die bereits angekündigten Arbeitskampfmaßnahmen nicht durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der GDL. Gewerkschafts-Chef Claus Weselsky erklärte zu Beginn der Woche, mögliche künftige Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen. Auch Streiks während des anstehenden Osterverkehrs schloss die GDL nicht aus.

Konzernsprecher Achim Stauß forderte die GDL auf, Streiks wieder mindestens 48 Stunden vorher anzukündigen: "Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein, auch an die Kollegialität der Lokführergewerkschaft."

Union fordert: "Das Tarif-Theater muss enden"

Unterdessen hat sich die Union für einen Austausch der Verhandlungsführer ausgesprochen. "Die Herren Seiler und Weselsky haben sich dermaßen verhakt, dass sie den Weg frei machen müssen für neue Verhandlungsführer im Tarifstreit", sagte der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Ulrich Lange (CSU), der "Bild am Sonntag". Das "Tarif-Theater" bei dem Unternehmen müsse enden. "Hier tragen zwei Streithähne offenbar auch eine persönliche Fehde aus - und die Bahn-Kunden müssen es ausbaden", fügte Lange hinzu - mit Blick auf Weselsky und Seiler.

Vermittler hatten Kompromiss-Vorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche der DB zufolge zuvor erneut an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, SH-Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohn-Einbußen. Zur Einigung kam es nicht.

