Weil vor Flüchtlingsgipfel: "Die Kommunen nicht alleine lassen" Stand: 10.05.2023 15:00 Uhr Vor dem mit Spannung erwarteten Flüchtlingsgipfel in Berlin forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Bund erneut dazu auf, die finanzielle Unterstützung der Kommunen zu verbessern.

"Wir können die Kommunen nicht alleine lassen. Wir stehen an ihrer Seite und ziehen am selben Strang", sagte Weil heute nach dem Treffen der Ministerpräsidenten und vor dem Beginn des Flüchtlingsgipfels im Berliner Kanzleramt. Es gehe im Kern um eine Verbesserung der finanziellen Lage in den Kommunen. Aber auch darüber hinaus müsse man sich Gedanken darüber machen, wie ein dynamisches System geschaffen werden könne, das sich daran orientiert, wie viele Menschen eigentlich zu versorgen seien. Das gegenwärtige Pauschalsystem gebe den Kommunen keine Planungssicherheit. Alle 16 Regierungschefinnen und -chefs seien sich einig darüber, dass man ein atmendes System brauche, sagte Weil, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Günther: "Die Länder werden nicht klein beigeben"

"Es muss eine Einigung geben", hatte Ministerpräsident Daniel Günther zuvor auf NDR Info gesagt. Bund, Länder und Kommunen müssten in diesen schweren Zeiten an einem Strang ziehen. "Das erwarten die Menschen auch von uns", so Günther. Er forderte, dass sich der Bund bei dem Spitzentreffen bewegt und mehr Geld zusagt. "Der Bund hat sich dramatisch aus der Finanzierung zurückgezogen", so seine Kritik. Der Bund zahle nur noch die Hälfte pro Flüchtling im Vergleich zu den Zeiten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der norddeutsche Ministerpräsident rief Kanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, in der Flüchtlingsfrage "nicht hartherzig zu sein." Die Länder würden auf dem Gipfel jedenfalls "nicht klein beigeben".

Länder fordern monatliche Pro-Kopf-Pauschale

Die Bundesländer hatten schon am Montag ihre Position fixiert. In dem Beschlussvorschlag der Bundesländer, der an mehrere Medien verschickt wurde, heißt es unter anderem, dass sich die Zahlungen des Bundes flexibel an der Zahl der aufgenommenen Menschen orientieren müssten. Unter anderem fordern die Länder eine "allgemeine, flüchtlingsbezogene monatliche Pro-Kopf-Pauschale" für Unterbringung und Versorgung, sowie verlässliche Zahlungen für die Kosten der Integration aller Geflüchteten und für unbegleitete Minderjährige.

Tschentscher warnt vor Scheitern des Flüchtlingsgipfels

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte am Dienstag, es sei zwar möglich, dass man im Anschluss an das Treffen der Regierungschefs heute in Berlin ohne Einigung auseinandergehe, aber man müsse "alles dafür tun, dies zu verhindern". Sowohl der Bund als auch die Länder hätten ein Interesse, den Streit um Finanzierungsfragen zu lösen und die Kosten solidarisch zu tragen. "Und dazu gehört, dass sich der Bund nicht plötzlich aus der Verantwortung zurückzieht und sagt, 'die Kassen sind klamm, jetzt macht mal alleine'."

Schwesig: "Streit zwischen Bund und Ländern lässt Stimmung vor Ort weiter hochkochen"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) riet der Bundesregierung, dass sie es nicht zum Streit kommen lassen solle. Das Thema Flüchtlinge sei hochsensibel, sagte sie am Montag gegenüber dem NDR Nordmagazin: "Wir haben einerseits die Schutzverantwortung und andererseits gibt es auch viel Unmut vor Ort, weil wir praktisch an Grenzen sind." Wenn Bund und Länder sich nicht einigen würden, würde die Stimmung noch weiter hochkochen. Finanzminister Heiko Geue (SPD) sagte, die Weigerung des Bundes, die Unterstützung aufzustocken, sei "nicht akzeptabel". Er erwarte "die Solidarität des Bundes bei diesem wichtigen Thema".

Bremen setzt auf hälftige Aufteilung der Kosten

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) setzt sich im Streit um die Finanzierung der Flüchtlingshilfen für eine hälftige Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern ein. "Wenn wir 50:50 durchsetzen könnten, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung", sagte der SPD-Politiker am Montag den Sendern RTL und ntv.

Was der Bund bereits bezahlt

Für das laufende Jahr hat der Bund 1,5 Milliarden Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine zugesagt, außerdem eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale von 1,25 Milliarden Euro. Darüber hinaus zahlt der Bund für ukrainische Vertriebene und für anerkannte Flüchtlinge aus anderen Staaten, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten, Sozialleistungen sowie 2,7 Milliarden Euro für Integrationsangebote wie Sprachkurse.

Im März waren nach Angaben der Länder mehr als 3.100 Asylbewerber in den Norden gekommen. Im Vorjahr waren es gut 2.300 Schutzsuchende gewesen. Die meisten von ihnen stammen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Hinzu kommen mehrere Hundert Ukrainerinnen und Ukrainer, von denen zwar nicht alle eine Unterkunft benötigen. Sie brauchen aber ebenfalls Sprachkurse, müssen bei der Integration begleitet werden und erhalten Sozialleistungen.

