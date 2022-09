Stand: 19.09.2022 06:08 Uhr Weil: "Nord Stream 2 wird nie in Betrieb gehen"

Durch die Pipeline Nord Stream 2 wird nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nie Gas von Russland nach Deutschland fließen - auch nicht nach einem Ende der Ära von Präsident Wladimir Putin. "Der Vertrauensverlust ist so fundamental, dass es nie wieder eine Situation geben wird, in der eine deutsche Bundesregierung auf Energie aus Russland setzen kann", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Er sei sehr sicher: "Nord Stream 2 wird nie in Betrieb gehen." Das Vertrauen für eine Partnerschaft sei zerstört. Jeder, der sich nun noch auf eine Zusammenarbeit mit Russland einließe, müsste fürchten, ein zweites Mal hereingelegt zu werden. "Diese Kooperation ist unwiederbringlich zerstört. Und der Westen wird sich davon schneller erholen als Russland."

Verkehrsminister beraten über Nachfolger des Neun-Euro-Tickets

Die Verkehrsminister der Länder und des Bundes beraten heute auf einer digitalen Sonderkonferenz über ein mögliches Nachfolgemodell zum Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr. Zuletzt hatten die Länder von der Bundesregierung gefordert, dazu einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag vorzulegen. Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) sagte im Vorfeld, er sei "froh, dass wir bis Januar eine Anschlusslösung für das Ticket finden können und auch wollen". Das im Juni gestartete Neun-Euro-Ticket war Ende August ausgelaufen. Zusätzlich zu der bislang schon verlangten Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr wollen die Minister wegen der hohen Inflation für die Jahre 2022 und 2023 jeweils weitere 1,65 Milliarden Euro.

Selenskyj: "Ruhe vor dem Sturm"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat neue Angriffe auf das von russischen Truppen besetzte Gebiet in der Ukraine angekündigt. In seiner täglichen Videoansprache bezeichnete Selenskyj die derzeitige Lage als Ruhe vor dem Sturm. Die nächste Offensive habe das Ziel, unter anderem die Regionen Mariupol und Cherson zurückzuerobern. Russland hat nach seinem Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar große Gebiete im Süden und Osten der Ukraine erobert. Derzeit hält Moskau immer noch rund 125 000 Quadratkilometer besetzt - das ist etwa ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes inklusive der Halbinsel Krim.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

