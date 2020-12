Weihnachtswetter im Norden: Weiß wird's wohl nur im Harz Stand: 22.12.2020 12:24 Uhr Die letzten Vorweihnachtstage werden in Norddeutschland regnerisch und mild. Zumindest im Harz gibt es einen Hoffnungsschimmer auf weiße Weihnachten.

Dicht bewölkter Himmel, immer wieder Schauer und für die Jahreszeit relativ milde Temperaturen: Das sind die Aussichten für die Tage bis Heiligabend im Norden. Bis zu 14 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute für Niedersachsen voraus, ähnlich mild wird es auch in Hamburg mit bis zu 12 Grad.

Vielerorts Auflockerungen an Heiligabend

Ab Mittwoch sinken die Temperaturen dann im Norden allmählich. Dazu gibt es aber weiterhin viele Wolken und Regen. Im niedersächsischen Bergland kann der Regen dann nach Angaben der Meteorologen am Heiligabend in Schnee übergehen. In anderen Landesteilen Niedersachsens kann sich die dichte Bewölkung vermehrt auflockern - ebenso wie in Hamburg und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es dagegen laut DWD bewölkt, ab dem Nachmittag wird es sogar regnerisch. Vereinzelt sind auch Schnee und Graupelschauer möglich.

Schnee im Harz am ersten Weihnachtstag möglich

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird es dann nach Angaben der Meteorologen in ganz Norddeutschland überwiegend heiter bei Höchstwerten von 2 bis 6 Grad. Im Harz sinken die Temperaturen bereits in der Nacht zum 25. Dezember auf Werte von minus drei bis ein Grad. Im östlichen Teil des Harzes sei sogar auch in tieferen Lagen Schneefall möglich, so der DWD. Mancherorts könne es an den Feiertagen so kalt werden, dass die Flocken liegen bleiben. Im Ostharz seien weiße Weihnachten wahrscheinlicher als in den Jahren zuvor, heißt es.

Zweiter Weihnachtstag: Schneit es in Mecklenburg-Vorpommern?

In Mecklenburg-Vorpommern könnte dann in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mancherorts etwas Schnee fallen, der bei Temperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad sogar liegen bleiben könnte. Für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg sagen die Meteorologen dagegen nur Regen oder Nieselregeln vorher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2020 | 08:00 Uhr