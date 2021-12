Weihnachtswetter im Norden: Klarer Himmel, kalte Luft - und Glättegefahr Stand: 25.12.2021 13:33 Uhr In weiten Teilen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind die Temperaturen zu Weihnachten auf Minusgrade gesunken. Vielerorts bedeutet das Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Die Wetter-Fachleute waren sich schon vor den Feiertagen einig: Sie warnten vor gefährlich glatten Straßen, Fuß- und Fahrradwegen in Norddeutschland. Diese Warnung gilt weiterhin, obwohl der Himmel am ersten Weihnachtstag vielerorts klar war und die Sonne kräftig schien. Durch überfrierende Restnässe kann es zu schwierigen Verhältnissen auf den Straßen kommen - das gilt auch für den zweiten Weihnachtstag am Sonntag.

In der Nacht zu Montag und zu Wochenbeginn könnte sich die Situation laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar zuspitzen, da es wieder etwas wärmer werden soll und neuer Regen möglich ist. Trifft der auf den kalten Boden, ist mit gefährlicher Glatteisbildung zu rechnen. Das gilt nach den aktuellen Prognosen vor allem für Vorpommern. Dort könne es "zu länger anhaltendem Glatteisregen mit erheblichem Eisansatz kommen", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen am Sonnabend.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Cloppenburg

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag rutschten die Temperaturen im Norden teils deutlich in den Minusbereich. Im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg gab es am Sonnabendmorgen einen tödlichen Glätteunfall: Ein 22-jähriger Autofahrer sei mit seinem Wagen in Molbergen auf gerader, aber stellenweise glatter Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Nach Feuerwehrangaben prallte der Pkw gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung im Einsatz

Nach einer frostigen Nacht war in Hamburg der Winterdienst der Stadtreinigung mit gut 100 Fahrzeugen im Einsatz. Dennoch gilt die Warnung: Es muss jederzeit mit überfrierender Nässe gerechnet werden. In dieser Saison gibt es in der Hansestadt zum ersten Mal einen speziellen Winterdienst für die Radwege. Dabei werden auch Velorouten abseits der Autofahrbahnen gestreut.

Sonne und Frost über die Feiertage

Nach Angaben des DWD sollten im Verlauf des ersten Weihnachtstags die vorerst letzten Niederschläge auch im südlichen Niedersachsen enden. Bei meist klarem Himmel und viel Sonne wird es voraussichtlich im gesamten Norden bis in den späten Sonntag hinein Dauerfrost bei Höchsttemperaturen von minus 7 bis minus 1 Grad geben - nur in der Südwesthälfte von Niedersachsen könnte es niedrige Plusgrade geben. Dort nimmt im Tagesverlauf auch die Bewölkung zu und es kann etwas regnen oder schneien. Die Glättegefahr soll aber laut DWD auch am Montag noch im gesamten Norden bestehen bleiben.

Weitere Informationen 1 Min Eisregen auf Niedersachsens Straßen In Rieste im Landkreis Osnabrück waren die Straßen spiegelglatt, es kam zu zahlreichen Unfällen. 1 Min

ADAC: Auto bei Blitzeis stehen lassen!

Der ADAC hat Tipps für das Fahren bei Blitzeis herausgegeben und weist daraufhin, dass die Verantwortung für glättebedingte Unfälle grundsätzlich bei den Autofahrern liegt. Der ADAC empfiehlt, sich vor Fahrtantritt rechtzeitig über die aktuellen Straßenverhältnisse zu informieren und das Auto bei Warnungen vor Blitzeis oder Eisregen unbedingt stehen zu lassen. Trotz der schlechten Wetterlage und der von Experten angemahnten Kontaktreduzierung rechnet der Autofahrer-Club mit vollen Straßen auch nach Heiligabend.

Wie es derzeit auf den Straßen aussieht, erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Staugefahr vor allem rund um Hamburg

Für den Norden sieht der ADAC besonders im Großraum Hamburg - auf der A1, auf der A7 und auf der A24 das größte Staupotenzial. An Heiligabend war die Lage auf den Straßen im Norden aber alles in allem ruhig. Der Reiseverkehr steige voraussichtlich am Sonntag wieder an, wenn viele ihre Weihnachtsbesuche und -ausflüge beenden und nach Hause zurückkehren. Wer über die Feiertage und zum Jahreswechsel ins Ausland möchte, habe es zwar einfacher als im vergangenen Jahr, müsse sich aber auf lange Wartezeiten und Kontrollen an den Grenzen einstellen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Bahn setzt über die Feiertage Sonderzüge ein

Ist die Bahn eine gute Alternative zum Auto? Seit dem Fahrplanwechsel vor zwei Wochen stehen Fahrgästen laut der Deutschen Bahn in den Fernverkehrszügen zwar täglich 50.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Auf vielen Verbindungen wird aber bereits eine hohe Auslastung erwartet. Dabei sind rund um Weihnachten und Silvester laut Bahn noch knapp 100 Sonderzüge im Einsatz: "Noch nie zuvor waren auf Deutschlands Schienen so viele Fernzüge unterwegs wie Ende dieses Jahres“, betont Fernverkehrsvorstand Michael Peterson.

Die zusätzlichen Züge fahren in der Zeit bis zum 2. Januar 2022, vor allem auf stark nachgefragten Verbindungen wie etwa zwischen Berlin und Stuttgart oder Düsseldorf und Berlin.

Mehr Menschen unterwegs als 2020

Für eine sichere Reise empfiehlt die Bahn unter anderem eine FFP2-Maske zu tragen, regelmäßig die Hände zu waschen und einen Platz zu reservieren. Außerdem gilt in allen Zügen die 3G-Regel. Online können sich Reisende außerdem vorab über die Auslastung ihrer Züge informieren.

Auch die Bahn beobachtet, dass sich in diesem Jahr mehr Menschen auf den Weg zu Freunden und Familie machen als noch im Vorjahr: "Die Buchungszahlen zu Weihnachten liegen über den Zahlen des Vorjahres, aber immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019", teilt ein Sprecher mit. Demnach lagen die Buchungen im vergangenen Jahr noch mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.12.2021 | 21:45 Uhr