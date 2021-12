Weihnachtsverkehr: Blitzeis im Norden vorhergesagt Stand: 22.12.2021 16:15 Uhr Corona, Staus und volle Züge: Reisende stehen auch in diesem Jahr zu Weihnachten vor größeren Herausforderungen. Zudem droht ab Heiligabend Blitzeis im ganzen Norden.

von Anina Pommerenke

Meteorologe Frank Böttcher blickt mit großer Sorge auf die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und sagt eine gefährliche Glättelage auf den Straßen im Norden voraus. An Heiligabend werde vielerorts Schnee und Regen fallen. In der Nacht kommt Böttcher zufolge von Norden her Kaltluft dazu - wenn dann die Wolkendecke aufreißt und es aufklart, können die Temperaturen plötzlich auf bis zu minus sieben Grad runtergehen. "Und dann verwandelt sich die Nässe in Eis, die Straßen werden spiegelglatt", warnt der Meteorologe.

Die extreme Wetterlage betrifft laut Böttcher den gesamten Norden. Er empfiehlt dringend, das Auto in der Nacht stehen zu lassen und bei Freunden oder Verwandten zu übernachten.

Für den 23. Dezember rechnet Böttcher in Vorpommern bereits mit länger anhaltendem Schneefall, bis zum 25. könnten um die zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen. Auch die Menschen im nördlichen Schleswig-Holstein müssen demnach bereits am 23. mit Schnee und Schneeglätte rechnen.

Auch der ADAC empfiehlt: Auto stehen lassen!

Der ADAC hat Tipps für das Fahren bei Blitzeis herausgegeben und weist daraufhin, dass die Verantwortung für glättebedingte Unfälle grundsätzlich bei den Autofahrern liegt. Der ADAC empfiehlt, sich vor Fahrtantritt rechtzeitig über die aktuellen Straßenverhältnisse zu informieren und das Auto bei Warnungen vor Blitzeis oder Eisregen unbedingt stehen zu lassen.

Trotz der schlechten Wetterlage und der von Experten angemahnten Kontaktreduzierung rechnet der Autofahrer-Club mit vollen Straßen vor und nach Heiligabend. Los gehe der Feiertagsverkehr bereits am Nachmittag des 22. Dezembers, der 23. sei jedoch traditionell der verkehrsreichste Reisetag.

Staus vor allem auf den Autobahnen und in den Großstädten

Für den Norden sieht der ADAC besonders im Großraum Hamburg, auf der A1, auf der A7 und auf der A24 das größte Staupotenzial. Grundsätzlich sei es sinnvoll, morgens oder mittags zu fahren, wenn viele Menschen noch arbeiten müssen. Nach den Feiertagen steige der Reiseverkehr wieder an, auch ab dem 26. müssen Autofahrer sich also auf volle Straßen einstellen. Wer ins Ausland möchte, habe es zwar einfacher als im vergangenen Jahr, müsse sich aber auf lange Wartezeiten und Kontrollen an den Grenzen einstellen.

Bahn setzt über die Feiertage Sonderzüge ein

Ist die Bahn eine gute Alternative zum Auto? Seit dem Fahrplanwechsel vor zwei Wochen stehen Fahrgästen laut der Deutschen Bahn in den Fernverkehrszügen zwar täglich 50.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Auf vielen Verbindungen wird aber bereits eine hohe Auslastung erwartet. Dabei sind rund um Weihnachten und Silvester laut Bahn noch knapp 100 Sonderzüge im Einsatz: "Noch nie zuvor waren auf Deutschlands Schienen so viele Fernzüge unterwegs wie Ende dieses Jahres“, betont Fernverkehrsvorstand Michael Peterson.

Die zusätzlichen Züge fahren in der Zeit vom 22. Dezember bis zum 02. Januar 2022, vor allem auf stark nachgefragten Verbindungen wie etwa zwischen Berlin und Stuttgart oder Düsseldorf und Berlin.

Mehr Menschen unterwegs als 2020

Für eine sichere Reise empfiehlt die Bahn unter anderem eine FFP2-Maske zu tragen, regelmäßig die Hände zu waschen und einen Platz zu reservieren. Außerdem gilt in allen Zügen die 3G-Regel. Online können sich Reisende außerdem vorab über die Auslastung ihrer Züge informieren.

Eine hohe Auslastung zeichnet sich bereits in vielen Zügen am 23.12. ab, wohingegen es an Heiligabend selbst noch etwas entspannter aussieht. Auch die Bahn beobachtet, dass sich in diesem Jahr mehr Menschen auf den Weg zu Freunden und Familie machen als noch im Vorjahr: "Die Buchungszahlen zu Weihnachten liegen über den Zahlen des Vorjahres, aber immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019", teilt ein Sprecher mit. Demnach lagen die Buchungen im vergangenen Jahr noch mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von 2019.

RKI-Chef appelliert: Kontakte auf "das Nötigste" einschränken

Mit Blick auf den einsetzenden Reiseverkehr vor den Feiertagen appellierte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, Kontakte "auf das Nötigste" zu reduzieren. Um das Gesundheitssystem mit einer Welle an Neuinfektionen nicht zu überfordern, sei es wichtig, dass sich alle Menschen an die geltenden Schutzmaßnahmen halten: "Das Weihnachtsfest soll nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht."

