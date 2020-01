Warum sind Himmelslaternen so gefährlich? Sendung: NDR Info | 02.01.2020 16:00 Uhr 3 min | Verfügbar bis 09.01.2020

Himmelslaternen waren offenbar schuld am verheerenden Brand im Krefelder Zoo. Was macht sie so gefährlich? Katharina von Tschurtschenthaler informiert sich bei der Feuerwehr in Kiel.