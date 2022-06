Warum die Hitzewelle im Norden vielerorts ausbleibt Sendung: NDR Info | 17.06.2022 | 14:00 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 24.06.2022

Am Sonnabend wird es in Norddeutschland große Temperatur-Unterschiede geben. Im Süden Niedersachsens sind 34 Grad drin, an den Küsten wird es viel kühler.