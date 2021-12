Warnung vor Glätte: Vor allem Niedersachsens Süden betroffen Stand: 26.12.2021 18:01 Uhr Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr durch Blitzeis. Besonders die Südwesthälfte Niedersachsens und Teile von Mecklenburg-Vorpommern seien voraussichtlich betroffen.

Bis Montag früh soll es in Norddeutschland noch kalt bleiben - teilweise mit Temperaturen von minus zwei bis minus neun Grad. Im Tagesverlauf werde es dann langsam deutlich milder. Bundesweit könne man sich am Montag auf frostfreie Temperaturen einstellen, außer im Wendland, so der Deutsche Wetterdienst. Doch vielerorts ist der Wetterumschwung mit Glättegefahr verbunden - wenn Regen auf die durchgefrorenen Böden fällt.

Wie es derzeit auf den Straßen aussieht, erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Eisregen zunächst südlich der Aller

Den Angaben des DWD zufolge muss zunächst südlich der Aller mit Glatteis gerechnet werden. Montagmorgen könne es durch den gefrierenden Regen dann in der gesamten Südwesthälfte Niedersachsens glatt werden. Laut den Meteorologen besteht vor allem zwischen dem Weserbergland und dem Harz Unwettergefahr. Aber auch in anderen Teilen Norddeutschlands kann es örtlich glatt werden - insbesondere in Vorpommern. Im Laufe des Montags werde es milder und dadurch lasse die Gefahr nach. Am Dienstag sollen sich die Wolken verdichten, bei Temperaturen von drei bis neun Grad wird mehr Regen erwartet.

Weitere Informationen Wetterdienst warnt vor Glatteis im Süden Niedersachsens Vor allem zwischen Weserbergland und Harz besteht am Montagmorgen laut Deutschem Wetterdienst Unwettergefahr. mehr

Tödlicher Unfall im Landkreis Cloppenburg am Sonnabend

Auch an den Weihnachtstagen war es teilweise rutschig im Norden: Im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg gab es am Sonnabendmorgen einen tödlichen Glätteunfall: Ein 22-jähriger Autofahrer sei mit seinem Wagen in Molbergen auf gerader, aber stellenweise glatter Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung an Weihnachten im Einsatz

Nach einer frostigen Heiligen Nacht war in Hamburg der Winterdienst der Stadtreinigung mit gut 100 Fahrzeugen im Einsatz. Auch dort gilt weiterhin die Warnung: Es muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.12.2021 | 21:45 Uhr