Warntag: Heute wird um 11 Uhr bundesweit Probealarm ausgelöst Stand: 08.12.2022 05:52 Uhr Wie gut im Ernstfall amtliche Warnungen funktionieren, wird heute beim bundesweiten Warntag getestet. Dabei kommt erstmals das neue System Cell Broadcast zum Einsatz. Welche Besonderheiten gelten in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) löst heute um 11 Uhr in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 über Radio, Fernsehen, Apps und Alarm-Sirenen aus. Um 11.45 Uhr soll dann die Entwarnung folgen. Da es sich um einen Test handelt, müssen Personen, die die Warnung empfangen, nichts unternehmen.

Die Bedeutung von funktionierenden Warnsystemen wurde zuletzt durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 deutlich. Dabei waren Menschen nicht rechtzeitig über die drohende Gefahr informiert worden. Danach kam eine Debatte über Verbesserungen in Gang. Der Bund legte unter anderem ein Programm zum Neubau von Sirenennetzen auf. Beschlossen wurde auch der Aufbau eines bundesweiten Systems für sogenanntes Cell Broadcasting.

Cell Broadcast: Keine App nötig

Am bundesweiten Warntag wird das neue Warnsystem, das Ende Februar 2023 als weiterer Warnkanal an den Start gehen soll, nun erstmals großflächig getestet. Viele Handy-Besitzerinnen und Besitzer haben dazu bereits eine SMS erhalten, die auf den Test hinweist. Allerdings gibt es viele Endgeräte, die Cell Broadcast nicht empfangen können, oder bei denen die Funktion von den Nutzerinnen und Nutzern erst noch aktiviert werden muss.

Weitere Informationen "Cell Broadcast": Neue Handy-Warnung beim bundesweiten Warntag Heute probt der Bund anlässlich des bundesweiten Warntages den Ernstfall. Neu ist das sogenannte Cell Broadcasting - Warnnachrichten auf dem Handy. mehr

Beim Cell Broadcasting werden Text-Nachrichten an alle kompatiblen Geräte übertragen, die in einer Mobilfunk-Zelle angemeldet sind, für die die Warnung gilt. Außerdem sollen die Geräte Ton- und Lichtsignale abgeben, um auf Gefahren hinzuweisen wie etwa Extremwetterlagen. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn keine extra App haben, um alarmiert zu werden. In anderen EU-Staaten ist Cell Broadcast bereits im Einsatz.

Warnungen auch per App, Radio - und mit Lautsprecherdurchsagen

Am Warntag werden aber auch andere Warnsysteme getestet. Die von den Behörden vorformulierten Warnmeldungen sollen im Radio verlesen und auf Medienseiten im Internet eingespielt werden. Zudem erscheinen sie als Push-Nachricht auf Smartphones oder auf Anzeigentafeln im Stadtbild und an Bahnhöfen. Zusätzlich aktivieren örtliche Katastrophenschutzbehörden bei Bedarf örtliche Warnsysteme - etwa Sirenen oder Lautsprecherwagen.

Bundesweiter Warntag: Pannen bei Premiere 2020

Beim ersten bundesweiten Warntag vor zwei Jahren hatte es erhebliche Pannen gegeben. Die Testwarnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verzögerte sich um 30 Minuten. Der damalige Behördenchef musste seinen Posten räumen, das Amt und die Abläufe sollten neu ausgerichtet werden. Im vergangenen Jahr wurde auf einen Warntag verzichtet, weil einige der beschlossenen Veränderungen noch nicht umgesetzt waren.

SH-Ministerin bittet Bevölkerung um Mithilfe

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) appellierte vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und Energiekrise an die Menschen, zur Verbesserung des Katastrophenschutzes beizutragen, um Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. Dafür sollten möglichst viele Menschen den Behörden Rückmeldungen geben, bat Sütterlin-Waack. Am 8. Dezember sollen die Warnungen um 11 Uhr abgesetzt werden. Für Rückmeldungen wird das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz anschließend auf einer speziellen Internetseite und in der Warn-App Nina ein Formular freischalten. Da voraussichtlich nur etwa jedes zweite Gerät am Warntag auslösen werde, sei die Rückmeldung umso wichtiger, sagte Sütterlin-Waack. In Schleswig-Holstein etwa gelten fast alle der rund 2.600 installierten Sirenen als veraltet. Sie sollen aufgerüstet und aufgestockt werden - aber dafür fehlt offenbar das Geld.

Weitere Informationen FAQ: Was am Warntag wichtig ist Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal war klar: Deutschland muss beim Katastrophenschutz besser werden. Am Donnerstag sollen bundesweit die Warnsysteme getestet werden. Wie sie funktionieren und worauf man achten muss. extern

In Hamburg heulen auch die Sturmflutsirenen

Hamburg löst zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen des Bundes auch die Sturmflutsirenen an der Elbe aus. Diese stehen in der Nähe des Flusses in den Bezirken Altona, Hamburg-Mitte einschließlich Wilhelmsburg und Finkenwerder, im Bezirk Bergedorf und den Vier- und Marschlanden sowie im Bezirk Harburg. Das Sirenensignal - ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton - bedeutet im Ernstfall: "Es besteht eine Gefahr! Informieren Sie sich!" Die Entwarnung wird um 11.45 Uhr mit einem einminütigen Dauerton signalisiert.

MV: Kein Sirenen-Alarm in der Landeshauptstadt Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern können nach Angaben des Innenministeriums im Katastrophenfall nur 60 Prozent der Bevölkerung per Sirene gewarnt werden. Aktuell gebe es 1.600 Sirenen im Nordosten, teilte das Ministerium am Dienstag mit. In der Landeshauptstadt Schwerin wird es am 8. Dezember kein Sirenengeheul geben. In der knapp 100.000 Einwohner zählenden Stadt gebe es nur an zwei Standorten Sirenen und diese würden nur zur Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt, teilte die Stadtverwaltung mit. Zwar habe die Stadtvertretung beschlossen, insgesamt wieder 17 Sirenen zu installieren, das sei aber "noch nicht abgeschlossen".

Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte, der Warntag werde in MV auch für weitere interne Übungen genutzt. In einigen ausgewählten Bereichen werde getestet, ob die Kommunikation zwischen Katastrophenschutzeinheiten, Landkreisen, Städten und Land auch ohne Strom gelingt.

Niedersachsens Städte und Gemeinden fordern mehr Geld für neue Sirenen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, es gehe beim Warntag "vor allem darum, sich auf konkrete Ernstfälle vorzubereiten und sich über verschiedene Warn-Szenarien bewusst zu werden". Städte und Gemeinden forderten mehr Geld für das Sirenennetz: "Die Anstrengungen von Bund und Ländern beim Ausbau der Warninfrastruktur sind unterdimensioniert", sagte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Mit den jährlichen Mitteln von knapp zehn Millionen Euro könnten die vorhandenen Bedarfe nur bedingt bedient werden.

Auch in Osnabrück werden die Sirenen heute stumm bleiben. Es seien noch nicht alle der vorgesehenen 27 Sirenen montiert, teilte die Stadt mit. Die Montagefirma habe den Fertigstellungstermin wegen Lieferengpässen und Personalmangel immer wieder verschoben. Die Sirenen sollten ursprünglich bereits seit März 2021 einsatzbereit sein.

"Kein Notfall": Leitstelle Oldenburg testet Melde-Portal

Die Großleitstelle Oldenburg nutzt den bundesweiten Warntag, um ein neues Meldesystem zu testen. Über die Website keinnotfall.de sollen Bürgerinnen und Bürger künftig bei Ereignissen wie Unwettern wichtige Dinge melden können, bei denen es aber nicht um Leben oder Tod geht - also zum Beispiel einen voll gelaufenen Keller. So sollen die Notrufnummern 112 und 110 entlastet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.12.2022 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mobilfunk