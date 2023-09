Warntag 2023: Wenn auch die Smartphones Alarm schlagen Stand: 13.09.2023 15:45 Uhr Beim bundesweiten Warntag testen Bund, Länder und Kommunen am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr ihre Alarmsysteme. Neben klassischen Sirenen sind dies etwa Apps wie NINA oder Katwarn. Aber auch der Mobilfunkdienst Cell Broadcast soll auf Smartphones wieder probeweise Alarm schlagen.

Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wollen mit dem bundesweiten Warntag erproben, wie die Menschen im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen gewarnt werden können. "Wir setzen auf den sogenannten Warnmittel-Mix", sagte Innenstaatssekretärin Juliane Seifert.

Konkret bedeutet das, dass es Warnungen in Radio und Fernsehen, über Sirenen, auf Informationstafeln in Städten sowie Durchsagen auf Bahnsteigen und in Zügen geben soll. Außerdem sollen Warn-Apps wie NINA und das Warnsystem Cell Broadcast bei dem Probealarm zum Einsatz kommen. Cell Broadcast ist eine Technik, die im Februar 2023 in Deutschland eingeführt worden ist. Mit ihrer Hilfe erreicht alle Handy-Nutzerinnen und -Nutzer, deren Gerät in der Funkzelle eines gefährdeten Bereichs eingeloggt ist, eine automatische Benachrichtigung - auch wenn keine spezielle App installiert ist. Dabei schrillt das Handy selbst dann laut, wenn es auf stumm gestellt ist. Nur im Flugmodus oder ganz ausgeschaltet bleibt es still. Weitere Informationen über Cell Broadcast gibt es auf den Seiten des BBK.

Erklärtes Ziel der Behörden ist: Dieser Warntag soll besser klappen als der vorangegangene Probealarm im Dezember 2022. Damals offenbarten sich größere Lücken und Schwachstellen im Warnsystem.

Ausbau der Sirenen in Hamburg stockt

In Hamburg werden viele Menschen vom Heulen der Sturmflut-Sirenen beim diesjährigen Warntag weniger mitbekommen als geplant. Zwar sollen die 123 Anlagen, die sich vor allem in Elbnähe befinden, ihren durchdringenden Warnton verbreiten und eine Dreiviertelstunde später Entwarnung geben. Doch die angekündigte Installation von 50 weiteren Sirenen bis Ende 2023 verzögert sich. Sie seien "noch im Stadium der Errichtung und des Aufbaus", teilte die Innenbehörde mit.

Warum in Schleswig-Holstein nicht überall Sirenen heulen

Auch in Schleswig-Holstein werden am bundesweiten Warntag längst nicht überall Sirenen zu hören sein. Das liegt zum einen daran, dass die kommunalen Behörden selbst entscheiden, ob am Warntag auch lokale Sirenen und Lautsprecher getestet werden. Sie sind nicht an das zentrale Warnsystem angeschlossen. Zum anderen wurden nach dem Kalten Krieg viele der Sirenen in Schleswig-Holstein abgebaut. Ende 2022 gab es landesweit noch etwa 2.600. Vor allem in größeren Städten wie Kiel, Lübeck oder Flensburg, aber auch in einigen Kreisen existierten zuletzt keine stationären Sirenen mehr. Das Innenministerium in Kiel empfiehlt deshalb, sich im Vorfeld des Warntages zu informieren, welche Warnmittel in der jeweiligen Kommune erprobt werden.

Innenministerium in MV setzt auch auf Sirenen

In Mecklenburg-Vorpommern werden nicht nur Handys brummen, sondern vermehrt auch Sirenen heulen. "Die Sirene wird wieder wichtiger, weil man auch mal sein Mobiltelefon nicht dabei haben kann", sagt Innenminister Christian Pegel (SPD). "Und wir mussten lernen, dass ältere Handy-Modelle nicht über die modernen Warnsysteme erreichbar sind." Experten des Katastrophenschutzes würden immer wieder betonen, dass ein Warnmittel-Mix unerlässlich sei. "Viele Quellen sind nötig, um jeden wenigsten einmal zu erreichen. Die Sirene gehört unbedingt dazu", meint Pegel.

Die Landeshauptstadt Schwerin beteiligt sich in diesem Jahr erstmals mit eigenen Sirenen am Warntag. 13 von insgesamt 17 für die Stadt geplanten Anlagen sollen einsatzbereit sein. Auch in anderen Städten wie etwa in Stralsund läuft derzeit die Installierung. Laut Innenministerium sind in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt etwa 1.600 Sirenen vorhanden.

Niedersachsen fördert Ausbau von Sirenen

Ähnlich geht Niedersachsen vor: Auch hier sollen wieder mehr Sirenen installiert werden, damit die niedersächsische Bevölkerung künftig verlässlich vor Gefahren gewarnt werden kann. Der Bund und das Innenministerium des Landes kündigten nach dem Warntag im Dezember 2022 an, den Ausbau von Sirenen im Land zu fördern. In Hannover lässt die Stadt derzeit bereits neue Sirenen errichten, nachdem diese in den 90er-Jahren zurückgebaut wurden. Die Stadt Osnabrück hat ebenfalls gut 22 neue Sirenen im Stadtgebiet installiert, die bei diesem Warntag zum Einsatz kommen sollen.

Umfrage im Internet soll Auswertung erleichtern

Von großem Interesse für die Behörden ist, wie der Probealarm am Warntag tatsächlich bei den Menschen abgekommen ist - ob in Dörfern oder in Großstädten. Hat das Handy Alarm geschlagen? War eine Sirene zu hören? Deshalb sind auch die Norddeutschen dazu aufgerufen, ihre Erfahrungen zu schildern - und zwar bei einer Umfrage im Internet unter www.warntag-umfrage.de. Mit den Erfahrungen durch die Probewarnung können die Warnsysteme dann im Idealfall weiter verbessert werden.

