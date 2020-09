Stand: 28.09.2020 16:26 Uhr

Warnstreik trifft morgen vor allem Pendler im Norden

Pendler im Norden müssen sich am Dienstag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Keine U-Bahnen in Hamburg bis zum Mittag

In Hamburg werden voraussichtlich bis zum Mittag keine U-Bahnen fahren. Davon seien alle vier U-Bahnlinien in der Hansestadt betroffen, teilte die Hamburger Hochbahn AG am Montag mit. Selbst wenn einige U-Bahn-Zugführer arbeiteten, könne man nicht einzelne Züge losschicken. Die wären so überfüllt, dass man die Corona-Abstandsregeln brechen müsste. Die Hochbahn fordert ihre Kundinnen und Kunden daher auf, am Dienstagmorgen auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Auch Bus- und Bahnbetrieb in Schleswig-Holstein eingeschränkt

Betroffen ist neben der Hochbahn auch der Busbetrieb VHH, der das Umland mit der Pendlerhochburg verbindet. Auch hier wird mit erheblichen Einschränkungen gerechnet, und zwar in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn sowie im Herzogtum Lauenburg. Zudem sollen in Schleswig-Holstein die kommunalen Buslinien in Kiel, Flensburg und Lübeck ab Arbeitsbeginn um 3.30 Uhr bis 9 Uhr bestreikt werden.

Niedersachsen: Hannover, Wolfsburg und Göttingen betroffen

Auch in Niedersachsen weitet ver.di die Proteste aus. So sollen zum Beispiel sämtliche Busse und Stadtbahnen der Üstra in Hannover in den Depots bleiben. Busfahrer wollen nach Gewerkschaftsangaben unter anderem in Wolfsburg, Göttingen und Osnabrück ihre Arbeit niederlegen.

In Rostock fahren keine Straßenbahnen

In Mecklenburg-Vorpommern steht vor allem Rostock im Fokus der Streikenden. Dort sollen unter anderem die Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG ihre Arbeit bis 9 Uhr niederlegen. In Schwerin und Neubrandenburg gehen die Verkehrsbetriebe davon aus, dass sie nicht bestreikt werden. Schüler mit langem Schulweg sind wegen des Warnstreiks vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt.

Ziel: 4,8 Prozent mehr Lohn

Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes nach zwei ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

