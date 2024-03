Warnstreik trifft Klimademo: Im Nahverkehr geht heute kaum etwas Stand: 01.03.2024 05:47 Uhr Zum Höhepunkt der bundesweiten Streik-Woche im öffentlichen Personennahverkehr werden heute erneut viele Busse und Bahnen im Norden stillstehen - nun auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Umwelt-Bewegung "Fridays for Future" unterstützt die Warnstreikenden und hat zum "Klimastreik" aufgerufen.

Unter dem Motto "Für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität" hat "Fridays for Future" zahlreiche Demonstrationen geplant - im Norden zum Beispiel in Hamburg, Kiel, Flensburg, Lübeck, Rostock, Greifswald, Hannover, Hildesheim, Göttingen, Lüneburg, Braunschweig und Bremen. Es werden entsprechend Sperrungen und Umleitungen ausgeschildert.

"Fridays for Future" und ver.di gemeinsam auf der Straße

In Hamburg erwartet die Polizei mehr als 3.000 Teilnehmende. Nach einer Auftaktkundgebung um 10 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof soll der Demozug durch die Innenstadt bis zum Rathaus führen. Das Kampagnen-Bündnis aus "Fridays for Future" und der Gewerkschaft ver.di fordert einen Kurswechsel im ÖPNV, mit besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal und Investitionen in den Nahverkehr von jährlich 16 Milliarden Euro bis 2030.

Hamburg: Busse und U-Bahnen stehen bis morgen früh still

Die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) streiken seit Donnerstag früh für 48 Stunden - bis Samstagmorgen. Den Angaben der Hochbahn zufolge gibt es keinen Notbetrieb, es fahren weder Busse noch U-Bahnen in Hamburg und Umgebung. Auch die Nachtbusse von heute auf morgen seien betroffen, so die Gewerkschaft ver.di. Sie hat zu dem Warnstreik aufgerufen, um sich eine bessere Verhandlungsposition in den Gesprächen über Haustarifverträge bei Hochbahn und VHH zu verschaffen.

Von dem Warnstreik nicht betroffen ist die S-Bahn in Hamburg sowie die Eisenbahn GmbH AKN. Auch die Hafen-Fähren der HADAG sowie die Schulbuslinien fahren laut Hochbahn planmäßig. Der ADAC erwartet für heute kein Verkehrschaos wegen des Streiks. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden inzwischen an Streiktagen im Homeoffice arbeiten.

Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen ruht

Nachdem der Warnstreik in Niedersachsen am Mittwoch in Göttingen startete, sind für heute in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Wolfsburg und Goslar sowie Bremen Arbeitsniederlegungen angekündigt. In den betroffenen Unternehmen wird der Betrieb weitgehend ruhen. Die Bremer Straßenbahn AG lässt ebenso wie Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft alle Straßenbahnen und Busse in den Depots. Metrobus Osnabrück, Göttinger Verkehrsbetriebe und Stadtbus Goslar lassen den Busbetrieb ruhen, in Wolfsburg sollen mehr als 80 Prozent aller Busverbindungen ausfallen.

SH: Jetzt auch kommunale Busgesellschaften betroffen

Den Anfang der ÖPNV-Warnstreik-Woche hatten im Norden am vergangenen Montag die in der Gewerkschaft ver.di organisierten Mitarbeitenden von privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein gemacht. Dort sollen die Arbeitsniederlegungen bis einschließlich heute weitergehen.

Hinzu kommt, dass nun auch die kommunalen Busunternehmen in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg bestreikt werden - und zwar bis einschließlich Sonntag. Weil der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern erst in vier Wochen stattfinden soll, kündigte ver.di bereits an, bis zu den Osterferien jeweils von 15.30 Uhr am Freitag bis zum Sonntagabend zum Warnstreik aufzurufen.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnstreik bis Mitternacht

Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll heute den ganzen Tag gestreikt werden. Aufgerufen dazu sind Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Damit seien Nahverkehrsbetriebe in nahezu allen Landesteilen betroffen, hieß es vonseiten der Gewerkschaft. Weil auch die Schulbusse betroffen sind, werfen der Landeselternrat und mehrere regionale Elternräte den Akteuren Verantwortungslosigkeit vor. "Mit diesem Streiktag fehlen im Jahr 2024, nach gerade mal zwei Monaten, bereits sechs Schultage", kritisierten die Elternräte. Der Streik hätte aus ihrer Sicht besser in den Winterferien stattgefunden. Allerdings wird nicht überall gestreikt - beispielsweise nicht bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben.

Personalmangel bei sämtlichen Verkehrsunternehmen

In den vergangenen Wochen gab es bundesweit bereits einige Streik-Aktionen. Ver.di fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und die Berufe im Nahverkehr attraktiver werden. Sämtliche Verkehrsunternehmen leiden unter Personalmangel.

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. In Hamburg wird über einen neuen Haustarifvertrag für die Verkehrsbetriebe verhandelt. Nur in Bayern kann nicht gestreikt werden: Dort ist der Tarifvertrag nicht gekündigt.

