Warnstreik legt morgen Flugverkehr im Norden lahm Stand: 31.01.2024 15:50 Uhr Flugreisende und ÖPNV-Nutzende in Norddeutschland müssen sich zum Ende der Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Für morgen hat ver.di zu Warnstreiks an Flughäfen aufgerufen, für Freitag im öffentlichen Nahverkehr.

Betroffen von den Arbeitsniederlegungen von Mitarbeitenden bei der Luftsicherheit seien die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart, teilte die Gewerkschaft ver.di am Dienstagnachmittag mit.

Der Ausstand soll am frühen Donnerstagmorgen beginnen und bis Mitternacht dauern. In dieser Zeit können keine Mitarbeitenden, Reisenden oder Waren kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Damit dürfte der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Alle Abflüge ab Hamburg und Hannover am Donnerstag gestrichen

Heute teilte der Flughafen Hannover mit, dass am Donnerstag alle geplanten 35 Starts ausfallen. Auch bei den Ankünften seien Flug-Streichungen zu erwarten. Zwar wird bei der Ankunft von Passagieren kein Sicherheitspersonal benötigt. Für die Airlines lohnt es sich aber nicht, wenn eine Maschine ohne Fluggäste wieder abheben muss. Deshalb erarbeiten die Airlines aktuell Notfallpläne. Der Flughafen Hannover bittet Reisende, sich direkt an die jeweilige Airline oder den Reiseveranstalter zu wenden.

Der Hamburg Airport hat nach eigenen Angaben alle 126 geplanten Abflüge am Donnerstag gestrichen. Betroffen sind laut Flughafen etwa 15.000 Fluggäste. Auch bei den Landungen wird längst nicht alles wie geplant laufen. Bis Mittwochmittag strichen die Fluggesellschaften bereits mehr als 30 der geplanten Ankünfte für Hamburg. "Die Fluggesellschaften schreiten offensichtlich bei der Umstellung ihrer Flugpläne voran", teilte eine Sprecherin des fünftgrößten deutschen Flughafens mit. Mit weiteren Streichungen sei zu rechnen.

Forderung nach mehr Geld, um Fachkräfte zu gewinnen

Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant. Ver.di verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). "Unser Ziel ist es, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten nachhaltig auszugleichen", erklärte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. "Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen und gehalten werden können."

Warnstreiks auch im Nahverkehr

Nur einen Tag später - am Freitag - hat ver.di zu Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Es werde in allen Bundesländern außer Bayern gestreikt, kündigte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle bereits am Montag an. Wie lange die Aktionen in den einzelnen Bundesländern dauern sollen, ist noch nicht ganz klar.

ÖPNV: Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen

Ver.di verhandelt mit den Arbeitgebern im ÖPNV derzeit über einen neuen Tarifvertrag. Dabei geht es unter anderem um höhere Gehälter. "Wir brauchen dringend eine Verbesserung für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr", sagte Andrea Wemheuer, Leiterin des ver.di-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, am Dienstag auf NDR Info. Es gehe um mehr Urlaubstage und Anpassungen bei den Schichtzulagen. "Wenn wir eine Verkehrswende wollen, geht an guten Arbeitsbedingungen kein Weg vorbei." Sonst finde man keine Menschen mehr, die bereit seien, diesen Job zu machen. Die Arbeitgeber seien dazu aber nicht gewillt - schlimmer noch: "Sie wollten den Krankengeldzuschuss ab der 13. Woche streichen." Das sei ein echter Angriff auf die Sozialleistungen, so Wemheuer.

Niedersachsen: Sechs kommunale Unternehmen betroffen

In Niedersachsen sollen die Beschäftigten der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft, der Göttinger Verkehrsbetriebe, von Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück, Stadtbus Goslar, Üstra Hannover sowie der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft ihre Arbeit niederlegen. In Bremen betrifft es die Arbeitnehmer der Bremer Straßenbahn AG.

Die Gewerkschaft ruft nach Angaben eines Sprechers insgesamt 4.500 Arbeitnehmer in Niedersachsen zum Warnstreik auf, in Bremen etwa 2.400. Am Freitag ist eine zentrale Kundgebung in Hannover geplant.

Schleswig-Holstein: Warnstreik in vier Städten

In Schleswig-Holstein wollen die Busfahrerinnen von Freitag bis Sonntag für bessere Arbeitsbedingungen in den Ausstand treten. Aufgerufen seien Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Diese sind im sogenannten Tarifvertrag Nahverkehr (TVN) zusammengeschlossen. Auch die privaten Unternehmen sollen bestreikt werden.

"Was die Arbeitgeber angeboten haben, ist nahe am Realitätsverlust und blendet dabei die Realität der Beschäftigten völlig aus", sagte der ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring. Der Omnibus Verband Nord (OVN) wolle gar nicht erst über eine 35-Stunden-Woche verhandeln, daher müsse der Druck auf der Straße erhöht werden.

Arbeitsniederlegung auch in Mecklenburg-Vorpommern

Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern, wo die Warnstreiks am Freitag um 3.30 Uhr beginnen und am Sonnabend mit Dienstbeginn enden sollen. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft die Verkehrsbetriebe Ludwigslust Parchim, Nahbus Nordwestmecklenburg, die Rostocker Straßenbahn, die Regionalbus Rostock, die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft, die Verkehrsbetrieb Greifswald und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald.

Hamburg: Hochbahn und VHH wollen ganztägig streiken

Nach einer Verhandlungsrunde mit der Hamburger Hochbahn rief die Gewerkschaft am Dienstagnachmittag auch die Beschäftigten des städtischen Verkehrsbetriebes zum ganztägigen Warnstreik auf. Die Hochbahn betreibt den Bus- und U-Bahnverkehr in der Hansestadt. Nicht betroffen ist die S-Bahn, die zur Deutschen Bahn gehört.

Schon am Montag hatte ver.di mitgeteilt, dass die mehr als 2.000 Beschäftigten des Verkehrsunternehmens VHH am Freitag ihre Arbeit ganztägig niederlegen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) sind mehrheitlich im Besitz der Stadt. Sie bedienen hauptsächlich den Hamburger Stadtrand und das schleswig-holsteinische Umland, fahren aber auch auf einigen Metrobuslinien bis ins Zentrum der Hansestadt.

130 Unternehmen mit 90.000 Beschäftigten betroffen

Von den Arbeitskämpfen sind bundesweit mehr als 130 kommunale Unternehmen mit insgesamt etwa 90.000 Beschäftigten und somit der Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnverkehr in 81 Städten und 42 Landkreisen betroffen. Ver.di hatte in der vergangenen Woche beklagt, dass die ersten Tarifrunden in allen 16 Bundesländern ohne Ergebnis geblieben seien. Es müssten aber schnell Lösungen gefunden werden, um eine Entlastung der Beschäftigten herbeizuführen. Die Tarifverhandlungen hatten im Dezember begonnen. Seit dem 1. Januar besteht keine Friedenspflicht mehr.

Die Tarifverträge der einzelnen Länder unterscheiden sich laut ver.di an vielen Stellen voneinander. Jeder Tarifbereich habe eigenständige Forderungen entwickelt. Doch allgemein gehe es um die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten, die Verringerung unbezahlter Wegzeiten, eine Ausweitung der Ruhezeiten, die Erhöhung des Urlaubsanspruchs und zusätzliche Entlastungstage.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass der Flughafen Hannover für Donnerstag alle (!) Flüge gestrichen habe, also auch die Ankünfte. Dies ist nicht korrekt. Richtig ist, dass alle geplanten Starts für den Tag ausfallen - und es bei den Ankünften laut Airport zu Flugstreichungen kommen könne. Wie viele Ankünfte wegfallen, ist noch unklar.

