Warnstreik legt Bus- und Bahnverkehr fast überall im Norden lahm Stand: 29.02.2024 09:50 Uhr An Tag vier der bundesweiten Streik-Woche im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommt es ab heute auch in vielen niedersächsischen Städten und in Hamburg zu Ausfällen. Morgen soll es weitere Ausweitungen der Warnstreiks geben.

Beschäftigte der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) streiken seit heute früh für insgesamt 48 Stunden. Der Betrieb wurde den Angaben der Hochbahn zufolge nicht aufgenommen, es gibt auch keinen Notbetrieb der U-Bahn. Somit kommt es zu einem Stillstand des Bus- und U-Bahnverkehrs in Hamburg und Umgebung. Auch die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend seien betroffen, so die Gewerkschaft ver.di. Sie hat zu dem Warnstreik aufgerufen, um den Druck in den laufenden Verhandlungen über Haustarifverträge bei Hochbahn und VHH zu erhöhen.

Von dem Warnstreik nicht betroffen ist die S-Bahn in Hamburg. Auch die Hafen-Fähren der HADAG fahren laut Hochbahn planmäßig. Zudem sollen die Schulbuslinien der Hochbahn trotz des Streiks fahren.

Weitere Informationen Stillstand in Hamburg: Start des Streiks von Hochbahn und VHH In Hamburg hat der zweitägige Warnstreik bei der Hochbahn und VHH begonnen. Bis zum Sonnabend um 3 Uhr fahren keine U-Bahnen und Busse. mehr

Nahverkehr ruht in vielen Städten Niedersachsens

Nachdem seit gestern bereits der Busverkehr in Göttingen bestreikt wird, trifft der Ausstand der Beschäftigten nun weitere Städte in Niedersachsen. Die Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft lassen alle Stadtbahnen und Busse in den Depots, Metrobus Osnabrück und Stadtbus Goslar lassen den Busbetrieb ebenfalls ruhen. Fahrgäste müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. In Wolfsburg fallen mehr als 80 Prozent aller Busverbindungen aus. In Lüchow-Dannenberg werden die Verkehrsbetriebe Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn bestreikt. "In allen Städten, wo wir streiken, steht der Verkehr", sagte ein ver.di-Sprecher. Der Warnstreik wird am Freitag fortgesetzt, erst am Sonnabend fahren Bahnen und Busse wieder normal.

Ab morgen auch kommunale Busgesellschaften in SH betroffen

Den Anfang der ÖPNV-Warnstreik-Woche hatten im Norden am Montag die in der Gewerkschaft ver.di organisierten Mitarbeitenden privater Busunternehmen in Schleswig-Holstein gemacht. Dort sollen die Arbeitsniederlegungen bis einschließlich morgen weitergehen.

Auch die kommunalen Busunternehmen in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg sollen ab morgen bestreikt werden - und zwar drei Tage lang. Weil der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern erst in vier Wochen stattfinden soll, kündigte ver.di bereits an, bis dahin an jedem Wochenende jeweils von 15.30 Uhr am Freitag bis zum Sonntagabend zum Warnstreik aufzurufen.

Weitere Informationen Ver.di weitet Warnstreik der Busunternehmen in SH aus Bis Freitagabend geht der Warnstreik im privaten Busgewerbe. Ab Freitagfrüh sollen auch die öffentlichen Busunternehmen bestreikt werden. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Warnstreiks werden vorbereitet

Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll ab morgen gestreikt werden. Aufgerufen dazu sind Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Damit seien Nahverkehrsbetriebe in nahezu allen Landesteilen betroffen, hieß es vonseiten der Gewerkschaft. Es gebe aber auch Ausnahmen: Bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben zum Beispiel soll nicht gestreikt werden.

In Bremen ebenfalls nur morgen Streiks geplant

In Bremen hatte es am Dienstag noch Tarifverhandlungen gegeben, an deren Ende ver.di die Beschäftigten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) für morgen ebenfalls zum Warnstreik aufrief. Die BSAG kündigte an, den Bus- und Straßenbahnverkehr dann einzustellen. "In der Zeit von Freitag, circa 3 Uhr morgens, bis Betriebsbeginn am Sonnabend fahren auf den Linien der BSAG weder Busse noch Straßenbahnen. Davon betroffen sind auch die Nachtlinien", sagte ein Sprecher.

Personalmangel bei sämtlichen Verkehrsunternehmen

In den vergangenen Wochen gab es bundesweit bereits einige Streik-Aktionen. Ver.di fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und die Berufe im Nahverkehr attraktiver werden. Sämtliche Verkehrsunternehmen leiden unter Personalmangel.

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. In Hamburg wird über einen neuen Haustarifvertrag für die Verkehrsbetriebe verhandelt. Nur in Bayern kann nicht gestreikt werden: Dort ist der Tarifvertrag nicht gekündigt.

Weitere Informationen Warum das Leben vieler Busfahrer so stressig geworden ist Stressige Verkehrssituationen, geteilter Arbeitstag und zahlreiche Arbeitsstunden - eine Busfahrerin aus Kiel erzählt von ihrem Arbeitsalltag. mehr

"Fridays for Future" ruft zum "Klimastreik" auf

Die Umwelt-Bewegung "Fridays for Future" unterstützt die Warnstreik-Woche im ÖPNV. Für morgen rief sie erneut zu einem "Klimastreik" auf unter dem Motto: "Für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität". Im Norden sind dazu zahlreiche Demonstrationen geplant, unter anderem in Hamburg, Kiel, Flensburg, Lübeck, Rostock, Greifswald, Hannover, Hildesheim, Göttingen, Lüneburg, Braunschweig und Bremen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 29.02.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften Öffentlicher Nahverkehr