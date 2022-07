Waldbrandgefahr: So hoch ist das Risiko in Ihrer Region Stand: 11.07.2022 16:36 Uhr Aktuelle Daten zeigen, wie groß die Gefahr für Waldbrände in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen derzeit ist - und wie sich die Lage voraussichtlich entwickeln wird.

Am höchsten ist die Waldbrandgefahr in Norddeutschland derzeit in Trollenhagen, Lüchow und Wittingen-Vorhop (Sehr hohe Gefahr). An 17 von 105 Stationen im Norden schätzt der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Gefahr als hoch ein, an 50 als mittelmäßig und an 35 Stationen als gering oder sehr gering. Laut DWD-Prognose könnte in den kommenden Tagen eine zusätzliche Station eine der beiden höchsten Warnstufen erreichen.

DWD misst Wetterdaten an 105 Stationen

Der DWD veröffentlicht täglich einen Index, der angibt, wie hoch die regionale Waldbrandgefahr ist. Für die Nord-Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen wird er basierend auf den Wetterdaten von 105 Messstationen ermittelt.

Das steckt hinter dem Waldbrandgefahrenindex Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst an den in der Landkarte dargestellten 105 Stationen stündlich Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge sowie die kurz- und langwellige Strahlung der Atmosphäre. Aus dem höchsten Stundenwert dieser Daten während der Tageslichtstunden wird in einem mathematischen Modell der Waldbrandgefahrenindex errechnet. Die Daten werden einmal am Tag gegen 7 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit aktualisiert. Genauere Informationen zur Berechnung des Index stellt der DWD auf seiner Webseite bereit.

Die örtliche Einschätzung der Lage kann von der des DWD abweichen. Mehr Informationen dazu gibt es auf den Webseiten der Behörden, die regional für die Wälder zuständig sind. Insgesamt ist in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren sowohl die Zahl der Waldbrände als auch die Größe der davon betroffenen Flächen zurückgegangen. Das geht aus der aktuellen Waldbrandstatistik hervor, die jährlich vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft veröffentlicht wird.

Diese Entwicklung sei den Anstrengungen der zuständigen Landesstellen zu verdanken, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zum Thema: Waldbrände könnten früher entdeckt, schneller bekämpft und Schäden somit geringer gehalten werden.

Von den norddeutschen Bundesländern war die Zahl der Waldbrände in Niedersachsen im vergangenen Jahr mit 98 am höchsten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 28. Neben der Größe des Bundeslandes und den Maßnahmen zur Waldbrandvermeidung und -bekämpfung, hängt die Zahl der Brände auch mit den regionalen klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie der Beschaffenheit des Waldes zusammen. Laut Umweltbundesamt (UBA) sind daher weite Teile Nordostdeutschlands, das östliche Nordwestdeutschland und das Oberrheinische Tiefland häufiger von Waldbränden betroffen als andere Regionen Deutschlands.

Risikountersuchungen sagen laut UBA für die kommenden Jahrzehnte insgesamt ein steigendes Waldbrandrisiko für Deutschland voraus. Denn die Temperaturen in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten sollen steigen, die Niederschläge hingegen abnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR 2 Spezial - Das Thema | 23.06.2022 | 20:05 Uhr