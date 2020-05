Vorfreude auf Urlauber in MV? Ja, aber ...

NDR Info - Infoprogramm - 30.05.2020 06:38 Uhr

Viele Kurz-Urlauber zieht es über Pfingsten an die Nord- und Ostseeküsten. Während sich die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern freuen, herrscht Frust in der Hotelbranche.