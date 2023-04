Vorbild Paris: Sollten E-Scooter-Verleih auch im Norden gestoppt werden? Stand: 03.04.2023 17:27 Uhr Die Bewohner von Paris haben dafür votiert, den Verleih von E-Scootern ab dem 1. September zu verbieten. Unfälle, rücksichtsloses Fahren und Chaos insbesondere auf Gehwegen sorgen auch in norddeutschen Städten dafür, dass Leihroller umstritten sind.

E-Scooter sind auch aus dem Bild norddeutscher Städte nicht mehr wegzudenken.. Sie stehen oder liegen an nahezu jeder Ecke. E-Roller sollen eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln mit festen Haltestellen und Fahrplänen sein und müssen daher überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sind. Zwar unterliegen Nutzer und Nutzerinnen inzwischen vielen Regeln, die dafür sorgen sollen, dass die Elektro-Leihroller, die bis zu 20 km/h schnell sind, sicher in den Stadtverkehr integriert sind. Doch ob das auch gut klappt, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Umfrage: Leihroller sind schon praktisch, aber verzichtbar

"Die liegen überall nur rum, auf den Gehwegen wird man teilweise angefahren. Ich hoffe, dass das verboten wird - irgendwann", sagte beispielsweise ein älterer Passant bei einer Umfrage von NDR Info in Hamburg. Selbst eine junge Nutzerin sagte, sie könne das Verbot in Paris nachvollziehen, weil die Scooter oft im Weg herumlägen. Aber: "Ich finde sie aber auch praktisch. In kleineren Städten macht das schon Sinn, in größeren Städten könnte man es schon auch streichen." Eine andere junge Mutter wies auf die anderen Leihmöglichkeiten hin: "Man kann sich ja auch Fahrräder kostenfrei mieten, umwelttechnisch sind die sowieso besser." Sie verstehe den Nutzen von Leihrollern nicht. Und ein jüngerer Passant plädierte zwar für kein Verbot, appellierte aber an die Vernunft: "Wenn die Betrunkenen sich das Ding einfach mieten können, zwei, drei Betrunkene drauf sind, dann ist das immer eine Problematik - und auch ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Und die Akkus müssen auch irgendwann entsorgt werden. Insofern ist es für die Umwelt eine massive Belastung."

Rostock: Kein Verbot wie in Paris in Sicht

In Rostock sind laut Steffen Nozon, Mobilitätsmanager bei der dortigen Stadtverwaltung rund 2.000 E-Roller im Einsatz. Parkverbotszonen wie etwa Fußgängerzonen, Bereiche im Stadthafen oder Parkanlagen seien technisch hinterlegt. "Jeder, der seinen Roller dort abstellen will, dem wird das nicht glücken: Die Zeit läuft weiter, er muss dann weiterhin bezahlen", erklärte Nozon. Ein Verbot von Leihrollern wie in Paris sieht er für Rostock nicht kommen.

Kampagne in Rostock soll Verkehrssicherheit verbessern

Aber auch die Hansestadt scheint einen gewissen Handlungsbedarf zu sehen. Aufgrund von Beschwerden hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit den drei Anbietern in Rostock die Kampagne "Smartscootern" gestartet. Sie spricht die häufigsten Problem- und Beschwerdepunkte in Rostock an. Dazu zählen das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen, das Abstellen auf Blindenleiteinrichtungen, auf Fußgängerquerungen und in Haltestellen sowie das Fahren unter Alkoholeinfluss und zu zweit. Nutzerinnen und Nutzer sollen darüber aufgeklärt werden, was erlaubt ist und was nicht.

