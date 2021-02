Vor dem Corona-Gipfel: Debatte über Lockdown und Lockerung Stand: 10.02.2021 10:22 Uhr Bund und Länder wollen erneut über die Verlängerung des Lockdowns über den 14. Februar hinaus beraten. Vorab sickerten Details aus der Beschlussvorlage durch.

Heute Nachmittag steht das nächste Bund-Länder-Spitzentreffen über Dauer und Umfang der Corona-Maßnahmen an. In einem neuen Beschlussentwurf für die Schalte, den das Kanzleramt am Morgen an die Länder verschickte, wird eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März vorgeschlagen. Zudem sollen die Länder demnach eigenständig über die Öffnung von Schulen und Kitas bestimmen. Friseurbetriebe sollen unter Auflagen ab 1. März wieder öffnen dürfen. Weitere Öffnungsschritte sind in dem Papier nicht genannt.

Unklar bleibt in der Vorlage, ob sich Bund und Länder auf einen Stufenplan für Lockerungen einigen. Die Vorlage nennt zwei Optionen: Die erste Option sieht vor, dass Bund und Länder am 10. März darüber entscheiden. Die zweite, dass sich die Regierungschefs schon jetzt darauf einigen, den nächsten Öffnungsschritt automatisch bei einer "stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner" erfolgen zu lassen.

Dieser nächste Öffnungsschritt sollte dann "die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen, die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe".

Lockerungen? Nord-Politiker skeptisch

Im Vorfeld hatten sich viele Nord-Politiker skeptisch gezeigt, was schnelle Lockerungen angeht - trotz sinkender Inzidenz-Zahlen. So sprach sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Verlängerung der derzeit geltenden Maßnahmen aus: "Ich gehe davon aus, dass wir uns am Mittwoch in einer Schlüsselfrage einig sein werden: Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern. Das ist angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend", sagte Weil der "Wirtschaftswoche". Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen. Marcel Schweitzer, Sprecher des Senats, betonte am Dienstag noch mal die klare Haltung Hamburgs, wegen der Gefahren durch die Mutationen und noch zu hoher Infektionswerte vorerst kategorisch Lockerungen auszuschließen.

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) erwartet aber einen bundesweiten Lockerungsplan und plädiert für baldige Öffnungen bei Schulen und Kitas, wenn die Infektionszahlen weiter sinken: "Wir werden am Mittwoch die Frage definitiv beantworten, wann Kitas und Schulen wieder geöffnet werden." Erste Lockerungen im Februar sind aus Günthers Sicht "möglich und wünschenswert". Auch die mitregierende FDP will baldige Öffnungen.

Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben bereits Stufenpläne vorgelegt, die Perspektiven für Lockerungen aufzeigen - bei wieder ansteigenden Infektionszahlen aber auch erneute Verschärfungen beinhalten.

Schwesig für regional abgestufte Lockerungen

In Mecklenburg-Vorpommern erwägt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) regional abgestufte Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen. So müsse geprüft werden, ob in Regionen mit niedrigen Fallzahlen erste Öffnungsschritte möglich seien, etwa für Friseure, sagte sie in der vergangen Woche. Im Schul- und Kita-Bereich gebe es - abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz - bereits unterschiedliche Regelungen.

Schulen: Kultusminister für schrittweise Öffnung

Einigkeit zwischen den Regierungschefs besteht bei der Frage, dass Kitas und Schulen möglichst bald wieder öffnen sollen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte auf NDR Info, sie werde sich für eine zeitnahe Öffnung einsetzen - etwa auf Grundlage intensiver Corona-Tests. Die Kultusministerkonferenz sprach sich einstimmig für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem kommenden Montag aus.

Wirtschaft fordert Lockerungen

Aus der Wirtschaft mehren sich Forderungen nach Perspektiven und konkreten Lockerungen. "Die deutsche Industrie benötigt einen verlässlichen Fahrplan mit einheitlich anwendbaren Kriterien für eine sichere und faire Öffnung der Wirtschaft, wo immer dies epidemiologisch verantwortbar ist", betonte beispielsweise der Präsident des Bundes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Die schrittweise Öffnung müsse regional differenziert, aber stets entlang eines bundesweit einheitlichen Rahmens erfolgen.

Auch der Zentralverband des Handwerks (ZDH) fordert erste Lockerungen in der kommenden Woche. "Ich hoffe sehr, dass einige Gewerke, sobald es epidemiologisch vertretbar ist, wie etwa das Friseurhandwerk, ab dem 15. Februar wieder öffnen können", sagt ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer.

