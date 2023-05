Vor Flüchtlingsgipfel: Ton zwischen Bund und Ländern verschärft sich Stand: 08.05.2023 11:44 Uhr Vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt in Berlin am Mittwoch fordern mehrere Bundesländer vom Bund mehr Unterstützung. Neben zusätzlichem Geld geht es auch darum, wie die Zahl der Geflüchteten gesenkt werden kann. Die Bundesregierung lehnt weitere Finanzzusagen bisher ab.

Vor dem Hintergrund der angespannten Situation bei der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung verschärft sich der Ton zwischen Bund und Ländern. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies bei einer Pressekonferenz in Hannover auf die Mitverantwortung des Bundes bei Unterbringung und Integration der Geflüchteten. Finanziell müsse er sich "erheblich bewegen". Die finanziellen Beiträge des Bundes müssten sich vor allem daran orientieren, wie viele Menschen nach Deutschland kommen - "denn das ist eine Zahl, die Länder und Kommunen definitiv nicht beeinflussen können". Mit einer Jahrespauschalleistung unabhängig von der Zahl der Schutzsuchenden sei es nicht getan.

Dressel: "Haltung des Bundes ist nicht akzeptabel"

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel äußerte sich im Gespräch mit NDR 90,3 ähnlich: "Die Haltung des Bundes ist weder klug noch akzeptabel." Der SPD-Politiker begründete das mit den hohen Ausgaben, die auch Hamburg etwa für die Integration der geflüchteten Menschen habe. "Meine Erwartung in Richtung Bundesebene ist, dass noch nachgelegt werden muss."

Forderungen auch nach Steuerung der Zuwanderung

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) setzt sich im Streit um die Finanzierung der Flüchtlingshilfen auf eine hälftige Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern ein. "Wenn wir 50:50 durchsetzen könnten, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung", sagte der SPD-Politiker heute den Sendern RTL und ntv.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch, der Bund müsse seinen Anteil von derzeit 2,75 Milliarden Euro mindestens verdoppeln. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) sagte der "Bild am Sonntag", die Bundesregierung müsse Zuwanderung endlich steuern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneuerte seine Forderung, anderen Ländern die Entwicklungshilfe zu kürzen, wenn sie abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen.

Länder werfen Bund falsche Berechnungen vor

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters werfen die Länder dem Kanzleramt falsche Berechnungen vor. Der Bund habe seine Hilfen faktisch zurückgefahren - trotz steigender Flüchtlingszahlen. Laut Reuters fordern die Länder unter anderem eine Fallpauschale von etwa 1.000 Euro pro Flüchtling.

Die Bundesregierung vertritt in der Finanzierungsfrage einen anderen Standpunkt. Sie verweist nach ARD-Informationen in einem Entwurfspapier darauf, dass der Bund trotz Haushaltsdefiziten bereits milliardenschwere Hilfe leistet, während die Länder und Kommunen Überschüsse verzeichneten. Laut Grundgesetz seien sie für die Finanzierung selbst zuständig. Der Bund habe zudem in den vergangenen Jahren bereits freiwillig Leistungen übernommen.

Was der Bund bereits bezahlt

Für das laufende Jahr hat der Bund 1,5 Milliarden Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine zugesagt, außerdem eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale von 1,25 Milliarden Euro. Darüber hinaus zahlt der Bund für ukrainische Kriegsflüchtlinge und für anerkannte Flüchtlinge aus anderen Staaten, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten, Sozialleistungen.

Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Schutzsuchende aufgenommen - etwa eine Million davon kamen aus dem Kriegsland Ukraine. Geflüchtete von dort müssen keinen Asylantrag stellen. Knapp 245.000 Menschen aus anderen Ländern stellten in der Bundesrepublik einen Asylantrag - die meisten von ihnen stammen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.

Grünen-Vorsitzende Lang unterstützt Forderungen der Länder

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang schließt sich vor dem Flüchtlingsgipfel - abweichend von der bisherigen Linie der Ampel-Koalition - der Forderung der Länder nach mehr finanzieller Unterstützung des Bundes an. Im Bericht aus Berlin in der ARD sagte sie, die Städte und Gemeinden hätten im vergangenen Jahr Unfassbares geleistet. Die Menschen aus der Ukraine seien schnell in Bildungsinstitutionen und Arbeit gebracht worden. Aber es gebe an bestimmten Stellen auch große Probleme, da brauche es konkrete Lösungen, auch finanzielle.

