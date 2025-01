Viele Unfälle auf glatten Straßen - Sonntag droht Eisregen Stand: 04.01.2025 13:56 Uhr Für das gesamte Wochenende rechnen Meteorologen mit gefährlichen Straßenverhältnissen in Norddeutschland. Die A1 ist bei Sittensen seit der Nacht nach einem Unfall gesperrt. Besonders heikel wird es am Sonntag - dann wird gefrierender Regen erwartet.

Heute und morgen bestehe durch glatte Straßen ein höheres Unfallrisiko, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der Nacht gab es demnach vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands vereinzelte Schneeschauer. In Hamburg ist deshalb der Winterdienst der Stadtreinigung seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Bereits am Freitag war es vielerorts zu witterungsbedingten Unfällen gekommen.

Fischlaster auf A1 verunglückt - Sperrung in beide Richtungen

Auf der Autobahn 1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) verunglückte in der Nacht ein Fischlaster. Der Lkw stellte sich quer, ein weiterer Lkw prallte dagegen. Dadurch wurde das Wasserbecken des Fischlasters beschädigt. In der Folge landeten etwa 7.000 Fische auf der Fahrbahn und verendeten dort. Zudem brach ein Rohr aus dem Sattelzug, welches durch die Frontscheibe eines Autos stieß. Der Fahrer wurde verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Die Autobahn ist zwischen Bockel und Sittensen in beide Richtungen gesperrt.

Polizei zählt in Braunschweig 110 Unfälle, in Oldenburg 30

Ein Sprecher der Polizei in Bremen sagte in der Nacht, Autofahrer hätten "mit Glatteis kämpfen" müssen - die Zahl der Unfälle sei auffällig hoch gewesen. Rund 80 Glätteunfälle habe es innerhalb weniger Stunden gegeben. In Niedersachsen gab es allein im Gebiet der Polizei Braunschweig binnen acht Stunden mehr als 110 Verkehrsunfälle. Im Stadtgebiet von Oldenburg führten glatte Straßen laut Polizei zu rund 30 Unfällen.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es seit Freitagvormittag zu mehr als 100 Unfällen. Dabei blieb es laut Polizeiangaben überwiegend bei Sachschäden. Zuletzt krachte es vor allem im Osten des Landes.

Sonntag droht verbreitet Glatteis

Das heutige Wetter sei aber "kein Vergleich zu dem, was wir in der nächsten Nacht zu erwarten haben", sagte der DWD-Meteorologe. In der Nacht zum Sonntag werde es Niederschlag geben, der anfangs noch als Schnee, später dann als gefrierender Regen daherkomme - damit "droht dann recht verbreitet Glatteis".

Am Montag wieder wärmer

Nach dem Wintereinbruch wird es in der kommenden Woche wieder wärmer. Am Montag wird es in Norddeutschland laut DWD wolkig bis stark bewölkt, zeitweise regnet es. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 7 und 12 Grad und es soll starke bis stürmische Windböen geben.

