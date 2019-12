Stand: 24.12.2019 08:30 Uhr

Heiligabend - Der etwas andere "Tag der Arbeit"

von Sebastian Stoll, NDR.de

Ob im Taxi, an der Melkmaschine oder an der Hotelrezeption: Zahlreiche Menschen müssen an den Weihnachtstagen arbeiten. Und es werden immer mehr: 2017 wollte die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke wissen, wie viele Menschen an den Weihnachtstagen auf ihrer Arbeitsstelle erwartet werden. Das Statistische Bundesamt rechnete hoch - und kam auf 9,3 Millionen. Drei Millionen mehr als 20 Jahre zuvor.

Insgesamt arbeitet heute demnach ein Viertel aller Erwerbstätigen über die Feiertage. NDR.de stellt Menschen vor, die an Heiligabend mehr machen als Geschenke auspacken.

