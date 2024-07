Viel Ferienverkehr im Norden: Erste Staus auf der A7 Stand: 28.07.2024 11:47 Uhr Der ADAC hat eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison angekündigt, denn nun haben alle Bundesländer Ferien. Aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist die zweite Reisewelle angerollt. Vor allem heute kommt Rückreiseverkehr hinzu.

Nachdem es am Morgen noch eher ruhig auf Norddeutschlands Autobahnen war, gibt es seit dem Vormittag erste längere Staus. Wieder betrifft es vor allem die A7. So staute sich der Verkehr nach einem Unfall zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau-Süd Richtung Hamburg zwischenzeitlich auf 12 Kilometern. Viele Urlaubsrückkehrer, aber auch Tagesausflügler werden auch heute im Norden unterwegs sein.

Viel Verkehr auf den Straßen zu den Küsten am Sonnabend

Besonders die Straßen zu den Küsten waren am Sonnabend relativ voll. Baustellen rund um Hamburg und Osnabrück sorgen für zusätzliche Nadelöhre. Auf der A7 war der Verkehr am Nachmittag vor dem Hamburger Elbtunnel in Richtung Norden am dichtesten. Dort staute es sich auf 10 Kilometern Länge. Auf der A1 in Richtung Bremen gab es zwischenzeitlich Stau auf 15 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Lohne/Dinklage. Am frühen Abend entspannte sich die Lage auf allen Strecken großteils.

An der Autoverladung nach Sylt gab es am Sonnabend ebenfalls längere Wartezeiten. Viele Wochenend-Urlauber und Reisende aus den Bundesländern, die jetzt auch Sommerferien haben, fuhren zu ihren Urlaubsquartieren auf Sylt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Bereits am Freitag Staus

Schon am Freitag waren die Straßen voll. Insgesamt meldete der ADAC für Deutschland bis zum Nachmittag eine Staulänge von gut 1.000 Kilometern. Damit seien die Verkehrsstockungen im erwarteten Rahmen geblieben. Die zähesten Staus kosteten Autofahrer demnach rund eine Stunde.

ADAC: Richtung Küste deutlich mehr Zeit einplanen

Wer unbedingt am Wochenende reisen muss, dem empfiehlt der ADAC, möglichst antizyklisch ganz früh oder spät nachts zu fahren. Allen anderen rät er, auf Reisetermine unter der Woche, wie etwa von Dienstag bis Donnerstag, auszuweichen. Reisende, die nach Kiel, in die Badeorte an der Förde oder zu den Kreuzfahrtschiffen und Skandinavienfähren fahren, sollten auf jeden Fall deutlich mehr Zeit einplanen.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es in Richtung Küste am Wochenende aller Voraussicht nach sehr voll auf den Straßen werden, so die Prognose des ADAC. Typische Nadelöhre seien nahezu alle Zufahrtsstraßen rund um die Inseln. Demnach wird es insbesondere auf den Straßen von und nach Rügen zu Verkehrsproblemen kommen.

Viele Staus durch Dauerbaustellen

Nicht nur die vielen Reisenden tragen zu mehr Staugefahr bei. Nach Angaben des ADAC gibt es derzeit etwa 1.230 Autobahnbaustellen in Deutschland, die zu Behinderungen führen. Vielerorts werde auch während der Ferien weiter gearbeitet. Auf der ADAC-Liste der stauträchtigen Nadelöhre steht auch eine Baustelle auf der A20 bei Kröpelin.

Weitere Informationen Stau vermeiden - so kommen Reisende entspannter ans Ziel Besonders in der Ferienzeit staut es sich auf vielen Autobahnen. Wie vermeiden Reisende Staus? Wie verhält man sich richtig? mehr

Stauschwerpunkte auf Autobahn 1 und 7

Staus erwartet der ADAC auch an diesem Wochenende auf den Autobahnen 1 und 7 in Richtung Hamburg und zurück, auf der A7 vor und nach dem Elbtunnel oder an der Rader Hochbrücke. In Kiel seien wegen der sogenannten Kaiserbaustelle auf der Bundesstraße 76 und den entsprechenden Umleitungen teilweise Zeitverluste von bis zu 60 Minuten an der Tagesordnung.

Baustellen auch auf der A23 und der A7

In Richtung Nordsee sind den Angaben zufolge auf der A23 wegen Baustellen im Kreis Pinneberg Verzögerungen möglich. In Schleswig-Holstein ist es auf der A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Owschlag eng. Am Grenzübergang nach Dänemark dauert es wegen verstärkter Grenzkontrollen länger. In Niedersachsen wird zwischen dem Horster Dreieck und der Raststätte Seevetal, Soltau-Ost und Dorfmark sowie zwischen Garlstorf und Egestorf noch gebaut - in beiden Richtungen.

Brücken-, Sanierungs- und Fahrbahnarbeiten in MV

Weitere Autobahnbaustellen im Nordosten haben das Potenzial, bei Ferienreisenden für Verdruss zu sorgen. So gibt es auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern gleich drei Baustellen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin wird demnach noch bis zum 3. August an zwei Brücken gebaut. An der Anschlussstelle Zarrentin laufen Sanierungsarbeiten noch bis zum 1. November. Und ab dem 21. August sind auf der A20 Fahrbahnarbeiten zwischen den Anschlussstellen Tessin und Bad Sülze in beiden Fahrtrichtungen angekündigt.

Bauarbeiten auch nach dem Wochenende

Und auch nach dem Wochenende geht es weiter mit Bauarbeiten: Vom 29. Juli bis 9. August werden auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet und dem Dreieck Hamburg-Norderelbe Brückenarbeiten durchgeführt. Die Strecke wird in beide Richtungen teilweise auf eine Fahrbahn verengt.

Über die aktuelle Lage auf den Straßen informiert Sie rund um die Uhr das NDR Verkehrsstudio.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.07.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr