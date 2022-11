Sendung: Wirtschaft | 28.11.2022 | 06:41 Uhr | von Arne Schulz, Nadja Mitzkat

Ungefähr 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland gehen auf das Verkehrs-Konto. Auf dem Land gilt die Verkehrswende als besonders herausfordernd. Aber mit Engagement und kreativen Ideen lässt sich auch dort eine Menge bewegen. In Klixbüll in Schleswig-Holstein zum Beispiel arbeiten Bürger schon seit Jahren an einer klimafreundlichen Mobilität. Nadja Mitzkat und Arne Schulz berichten: