Usedom-Krimi mit Katrin Sass feiert Premiere am Strand Sendung: NDR Info | 21.08.2020 | 16:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 28.08.2020

Die neue Folge des Usedom-Krimis hat Premiere am Heringsdorfer Strand gefeiert. Mit dabei waren Fans und Hauptdarstellerin Katrin Sass. Im Fernsehen wird er am 5. November in der ARD zu sehen sein.