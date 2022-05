Urteil: Windparks müssen Einkünfte mit Anwohnern teilen Sendung: NDR Info | 05.05.2022 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 12.05.2022

An jedem Windrad in MV dürfen sich Anwohner und Kommunen beteiligen. Akzeptansprobleme könnten so verringert werden.