Urlaub in Corona-Zeiten - Erste Station: Niendorf

NDR Info - Infoprogramm - 13.07.2020 08:48 Uhr Autor/in: Vick, Carsten

In diesen Sommerferien ist wegen der Corona-Krise vieles anders. NDR Info versucht, das besondere Urlaubsfeeling in Norddeutschland aufzuspüren. Zum Beispiel in Niendorf an der Ostsee.