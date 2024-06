Unwetterwarnung: Heute Hitze und Gewitter im Norden Stand: 27.06.2024 15:47 Uhr Heute ist es im Norden schwül-heiß, am Nachmittag schlägt die Hitze dann vielerorts in Gewitter um. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Unwetter mit Hagel, Sturm und starkem Regen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab Unwetterwarnungen für den Norden heraus. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Dort gilt die Gefahr von Starkregen mit bis zu 60 Litern Wasser pro Quadratmeter binnen weniger Stunden, Sturmböen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter.

In Teilen Niedersachsens und West-Mecklenburg kann es derzeit zu schweren Gewittern mit heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Litern Wasser pro Quadratmeter kommen. Zudem sollen Sturmböen mit bis zu 80 km/h Geschwindigkeiten und Hagel auftreten.

Wetterdienst: "Lage mit hohem Unwetterpotenzial"

Der DWD spricht von einer "Wetterlage mit hohem Unwetterpotential". Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag, außerdem wird von einem Aufenthalt im Freien abgeraten. Laut dem Meteorologie-Anbieter WetterWelt aus Kiel muss mit Überschwemmungen und Aquaplaning auf den Straßen gerechnet werden.

Kieler Woche soll wie geplant stattfinden

Von der Wetterlage ist auch die Kieler Woche betroffen. Das Volksfest findet heute Abend nach Meinung der Wetterexperten auf jeden Fall im Regen statt. Eine Gefahr für die Kieler Woche sehen die Veranstalter nach Angaben einer Sprecherin aktuell nicht. Man sei im Fall der Fälle aber vorbereitet.

Heute zunächst bis zu 32 Grad: Hitzewarnungen des DWD

Die Höchsttemperaturen im Norden liegen heute bei maximal 27 bis 32 Grad Celsius. In weiten Teilen Norddeutschlands gelten Hitzewarnungen.

In der vergangenen Nacht erlebten die Menschen in den Regionen Hannover, Hamburg und auf den Ostfriesischen Inseln bereits tropische Temperaturen mit Werten über 20 Grad.

Am Freitag Abkühlung auf 21 bis 27 Grad

In der Nacht zum Freitag sollen die Gewitter in den meisten Teilen Norddeutschlands dann allmählich abklingen. Allerdings sind vor allem im Nordosten auch dann noch starke Gewitter mit viel Regen, eventuell Hagel und stürmischen Böen möglich.

Am Freitag soll es dann deutlich abkühlen auf 21 bis 26 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis 27 Grad. Dabei soll es auch wieder zunehmend aufheitern. Auch für Sonnabend wird dann überwiegend freundliches Wetter im Norden erwartet. Am Sonntag erreichen die Temperaturen dann meist nur noch Werte um 20 Grad, dabei sind auch wieder Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Heute ist Siebenschläfer-Tag

Laut Bauernregel soll das Wetter in den nächsten sieben Wochen so bleiben, wie heute - denn heute ist Siebenschläfer-Tag. Müssen wir jetzt durchgängig mit besonders viel Hitze und anschließenden Gewittern rechnen? Ganz von der Hand zu weisen sei die Regel nicht, erklärt der DWD. Gegen Ende Juni stabilisiere sich häufig die Wetterlage, die die Witterung der folgenden Wochen bestimmt. Eine Garantie sei sie aber nicht - die Bauernregel beziehe sich zudem mehr auf den Zeitraum um den Siebenschläfer-Tag als auf das konkrete Datum.

