In Lübeck sollen in allen öffentlichen Gebäuden zusätzlich Unisex-Toiletten eingebaut werden. Das fordert die Linkspartei. Die Bürgerschaft will eine Einzelfallprüfung.